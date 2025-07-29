Коммунальные тарифы в августе: как изменятся счета на воду, газ и свет

На фоне общей экономической нестабильности и роста цен, коммунальные тарифы продолжают оставаться одной из наиболее затратных статей в бюджете украинских семей.

Related video

В 2025 году расходы на коммунальные тарифы увеличились более чем на 20%, и украинцы с тревогой следят за возможными новыми изменениями. Однако август принесет некоторые хорошие новости: тарифы на ключевые коммунальные ресурсы останутся без изменений. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Коммунальные тарифы — сколько придется платить за свет

Еще в июне 2024 года Кабинет министров утвердил новый коммунальный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей – 4,32 гривны за кВт*ч. Первоначально планировалось, что эта цена будет действовать до 1 мая 2025 года. Однако позже правительство продлило срок действия этого тарифа до конца октября 2025 года, обязав поставщиков электроэнергии соблюдать установленную цену.

Таким образом, в августе украинцы продолжат оплачивать электроэнергию по неизменному тарифу – 4,32 гривны за кВт*ч.

Коммунальные тарифы — сколько украинцы заплатят за газ

Не планируется повышения цены и на природный газ. Компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая подавляющее большинство домохозяйств — около 98% бытовых потребителей, заявила о сохранении действующего тарифа до 30 апреля 2026 года.

На сегодняшний день стоимость газа от "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны за кубометр. У других поставщиков цена варьируется от 7,70 до 9,99 гривны.

Коммунальные тарифы — как изменятся счета за воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), не планирует пересматривать тарифы на водоснабжение и водоотведение в августе. Однако в некоторых общинах может наблюдаться рост цен, если местные власти примут соответствующее решение без согласования с регулятором.

Следует учитывать, что тарифы на воду в Украине значительно различаются по регионам. В зависимости от поставщика и местной тарифной политики, стоимость одного кубометра может составлять от 30 до более 60 гривен.

Ранее Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Напомним, с 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Фокус выяснял, сколько будут платить украинцы за свет и какие есть способы сэкономить.