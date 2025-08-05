Тарифы на электроэнергию в Украине: когда изменятся цены на свет

В Украине до конца октября 2025 года сохраняется фиксированная цена на электроэнергию — 4,32 грн за кВт*ч.

Related video

На данный момент все разговоры о возможном повышении цен остаются на уровне слухов — окончательное решение о новом тарифе еще не принято. Об этом говорится в постановлении КМУ №480 от 29.04.2025.

В среднем, согласно нормативам потребления, семья из трех человек использует около 65 кВт*ч в месяц. При действующем тарифе это обойдется в 712,8 грн. Однако у украинцев есть возможность сэкономить — благодаря многозонным счетчикам.

Так, владельцы двухзонных счетчиков платят за электроэнергию меньше в ночное время — с 23:00 до 07:00 стоимость составляет 2,16 грн/кВт*ч, что вдвое дешевле дневного тарифа. Если хотя бы 30% потребления будет приходиться на ночь, можно уменьшить месячные затраты до 605,88 грн.

Чтобы подключить двухзонный тариф, нужно подать заявление поставщику электроэнергии, предоставить паспорт, ИНН и договор, оплатить услугу и установить сертифицированный счетчик. После монтажа и опломбировки поставщик заключит новый договор, и в личном кабинете появится учет потребления по зонам. Экономить с таким счетчиком реально — если ночью включать бойлер, стиральную или посудомоечную машину, мультиварку или заряжать гаджеты.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.