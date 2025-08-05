Тарифи на електроенергію в Україні: коли зміняться ціни на світло

В Україні до кінця жовтня 2025 року зберігається фіксована ціна на електроенергію — 4,32 грн за кВт*год.

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Наразі всі розмови про можливе підвищення цін залишаються на рівні чуток — остаточне рішення про новий тариф ще не ухвалено. Про це йдеться в постанові КМУ №480 від 29.04.2025.

У середньому, згідно з нормативами споживання, сім'я з трьох осіб використовує близько 65 кВт*год на місяць. За чинного тарифу це обійдеться в 712,8 грн. Однак в українців є можливість заощадити — завдяки багатозонним лічильникам.

Так, власники двозонних лічильників платять за електроенергію менше в нічний час — з 23:00 до 07:00 вартість становить 2,16 грн/кВт*год, що вдвічі дешевше денного тарифу. Якщо хоча б 30% споживання припадатиме на ніч, можна зменшити місячні витрати до 605,88 грн.

Щоб підключити двозонний тариф, потрібно подати заяву постачальникові електроенергії, надати паспорт, ІПН і договір, оплатити послугу і встановити сертифікований лічильник. Після монтажу та опломбування постачальник укладе новий договір, і в особистому кабінеті з'явиться облік споживання за зонами. Економити з таким лічильником реально — якщо вночі вмикати бойлер, пральну або посудомийну машину, мультиварку або заряджати гаджети.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.