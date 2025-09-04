Украина входит в новый отопительный сезон с рядом рисков. Несмотря на ускоренную закачку газа в подземные хранилища, подготовка к зиме осложнена как финансовыми проблемами, так и угрозами российских атак на энергетическую инфраструктуру.

На фоне массированной атаки российских войск в ночь на 3 сентября ситуация в энергосистеме Украины стабильная. Об этом сообщили в Минэнерго. Там отметили, что плановых отключений нет, специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, которая была повреждена в результате обстрелов. А как насчет ситуации с энергетикой в целом и готовиться ли украинцам к отключениям, читайте дальше.

"Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы. По состоянию на 3 сентября система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", — говорится в сообщении Минэнерго. Также продолжаются плановые технические мероприятия по подготовке энергетической инфраструктуры к отопительному сезону. Известно, что ночью войска РФ атаковали объекты инфраструктуры в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Между тем специалисты по энергетике отмечают: несмотря на то, что энергосистема Украины сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, благодаря ремонту сетей, дополнительной генерации и оптимизированному графику АЭС, однако дефицит газа и возможные массированные атаки РФ усложняют и делают ситуацию более непредсказуемой.

На фоне массированной атаки российских войск в ночь на 3 сентября ситуация в энергосистеме Украины стабильная Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм

Так, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко оценил готовность электроэнергетики на "твердую четверку из пяти", но подчеркнул: без дополнительного финансирования газового сектора риски остаются очень высокими.

"Энергосистема входит в зиму в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом году. Мы имеем больше восстановленной генерации, более стабильные сети, оптимизированный график ремонтов атомных блоков. Это дает основания оценивать готовность на твердую "четверку" по пятибалльной шкале. Но ключевая угроза не снята — это дефицит газа. Без дополнительного финансирования газового сектора риски остаются чрезвычайно высокими. И, конечно, мы не можем исключать массированных атак России этой зимой", — сказал он.

Ключевая угроза — дефицит газа Фото: Открытые источники

Газовые резервы: по какому плану действует Нафтогаз и что с запасами

В начале августа 2025 года темпы закачки газа в хранилища составляют около 50 млн куб в сутки. По оценке профильных экспертов ExPro, по состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд куб. Это составляет 32,3% от их вместимости. Впервые с начала года отставание опустилось ниже 10%. Так, по сравнению с прошлым годом в подземных хранилищах хранится на 9% или 990 млн куб меньше газа.

По данным ExPro, объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. В июле 2025 года в украинские подземные хранилища закачали 1,69 млрд кубометров газа. Это почти вдвое (в 1,9 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким месячным показателем за последние два года.

Высокие объемы закачки газа в подземные хранилища связаны, прежде всего, с активным импортом природного газа. Так, в июле объемы импорта выросли до 833 млн кубометров, самого высокого уровня за почти два года.

С начала августа импорт газа снизился на 26%, однако остается на уровне более 20 млн куб в сутки.

Правительство и регулятор пока воздерживаются от повышения тарифов Фото: Freepik

Как и в июле, основу часть природного газа импортирует "Нафтогаз". Так, для подготовки к отопительному сезону 2025-2026 НАК заключил новое соглашение на рекордную сумму в размере 500 млн евро с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Закупки природного газа на кредитные средства уже начаты.

"Последнее соглашение с ЕБРР на 0,5 млрд уже заключено, деньги уже доступны, и первые объемы газа за эти средства мы уже импортировали", — сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий в эфире телемарафона.

Эксперты называют это кредитное соглашение крупнейшим из тех, что ЕБРР когда-либо подписывал в Украине. Отметим, что впервые кредит был предоставлен под гарантии Европейского Союза. Были привлечены средства и украинских банков ("ПриватБанк", "Укргазбанк" предоставили по 4,7 млрд грн кредитов).

Также в свое время правительство Норвегии предоставляет почти 100 млн долларов "Нафтогазу".

Корецкий добавил, что продолжается работа над новыми кредитными договорами и надеется, что в ближайшее время будет официально сообщено об этих соглашениях, что позволит приобрести дополнительные объемы природного газа.

Учитывая это можно сказать, что импорт природного газа в Украину остается на относительно высоком уровне в августе — более 20 млн куб м ежесуточно. Большую часть природного газа импортирует именно НАК "Нафтогаз Украины", покупая природный газ за предоставленные средства и закачивая ресурс в подземные хранилища на зиму. В то же время, частные компании в августе также активизировали импорт природного газа на фоне более низких цен на газ в Европе.

Для достижения официальной цели в 13,2 млрд куб м природного газа в хранилищах до 1 ноября, Украине нужно закачать около 2,4 млрд куб м, из которых около половины — импортный ресурс.

Финансирование газовых закупок остается проблемным: кроме кредитов ЕБРР и помощи Норвегии, дополнительных источников не видно

В то же время энергетический эксперт Валентин Корольчук в комментарии отмечает, что даже 13 млрд кубов не спасают ситуацию.

"Прошлую теплую зиму Украина еле прошла с аналогичными запасами. Если же зима будет холодной, то что тогда? Покупать газ в Европе по 700-800 долларов за тысячу кубов? Да и денег на это у государства фактически нет", — отметил эксперт.

Финансирование газовых закупок остается проблемным: кроме кредитов ЕБРР и помощи Норвегии, дополнительных источников не видно.

"А денег на газ как не было особо и в сезоне 2024-2025 гг, так их и нет в сезон 2025-2026 гг. Все демонстрации получения денег от ЕБРР, Норвегии и больше ни от кого — это уже системная проблема, — объясняет Корольчук.

Руководитель программ аналитического центра DiXi Group Юрий Ницович заметил: хотя нынешний темп закачки газа лучше, чем в прошлом году, но 13 млрд куб — это лишь минимум, который позволит пройти зиму без чрезвычайных ситуаций в случае умеренной погоды.

"Основная проблема — не техническая, а финансовая. Если зима будет холодной, придется покупать газ на европейском рынке по высоким ценам, и это может серьезно ударить по бюджету", — говорит Ницович и предупреждает потребителей о вероятности веерных отключений.

"Риск веерных отключений сохраняется прежде всего из-за угрозы российских атак по энергетической инфраструктуре. Газ или уголь не станут решающим фактором — ключевая уязвимость в сетях", — добавляет Ницович.

Правительство готовит атомную энергетику к максимальной нагрузке зимы 2025-2026 Фото: УНИАН

Атомная генерация — основная надежда?

Правительство готовит атомную энергетику к максимальной нагрузке этой зимой. По словам представителей "Энергоатома", блоки АЭС пройдут полную проверку и ремонтные работы, чтобы выдержать пик потребления. Но в случае массированных атак РФ на объекты генерации и подстанции даже атомные станции не гарантируют стабильного баланса.

Как отметил эксперт из программы "Энергетика" аналитического центра Украинский институт будущего Андриан Прокип, АЭС является "основой энергосистемы на зиму", однако отметил, что сама атомная генерация не спасет, если РФ ударит по высоковольтным подстанциям и сетям.

"Отключения зависят не столько от запасов газа, сколько от того, насколько системно будут бить по сетям и генерации", — пояснил эксперт.

Между тем Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечал, что Россия усилит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в ближайшие недели. Аналитики напоминают: прошлой зимой удары по ТЭС, ГЭС и подстанциям привели к аварийным отключениям в ряде регионов.

Массовых веерных отключений вроде 2022-2023 годов не прогнозируется Фото: ДТЭК

Будут ли отключения и новые тарифы

Министерство энергетики официально заявляет, что массовых веерных отключений вроде 2022-2023 годов не прогнозируется. Однако энергетики признают: в случае холодной зимы или серии атак ситуация может резко ухудшиться.

Что касается тарифов, то правительство и регулятор пока воздерживаются от их повышения. Однако эксперты предупреждают, что в 2025-2026 гг вероятность роста тарифов на газ и тепло является высокой, ведь дефицит бюджета на энергетические нужды растет.

Поэтому Украина входит в зиму с ускоренным, но недостаточным накоплением газа, максимальной нагрузкой на атомные блоки и отчитываясь о последствиях новых атак РФ. Отключения и рост тарифов пока официально не прогнозируют, но риски остаются высокими.