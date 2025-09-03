16 "Калибров" с моря: РФ запустила 526 воздушных целей, взрывалось в Калуше, Нежине, Кропивницком

В ночь на 3 сентября Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине суммарно 526 средств поражения. Россияне применили крылатые ракеты "Калибр", которыми стреляли ракетоносители в Черном море, авиаракеты Х-101 и дроны-камикадзе "Шахед".

Атака средств поражения РФ продолжалась с 16 ч 2 сентября по 9 ч 3 сентября, указано в отчете Воздушных сил ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили или обезвредили 451 воздушную цель (эффективность — 85%).

Командование объяснило, что российские ракеты и дроны сбивала авиация, средства РЭБ, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики.

Итоги работы системы ПВО в ночь на 3 сентября:

дроны "Шахед" и имитаторы — из 502 сбили/обезвредили 430;

крылатые ракеты "Калибр" — из 16 сбили 14;

стратегическая крылатая Х-101 — из восьми сбили семь.

Воздушные силы подтвердили, что пропустили три ракеты и 69 дрон: 72 средства поражения ударили по 14 локациям. Кроме того, зафиксировали падение обломков еще в 14 локациях, указано в отчете Воздушных сил.

Обстрел Украины — что произошло 3 сентября

Утром 3 сентября в Telegram-канале ГСЧС рассказали о последствиях обстрела Украины. В серии сообщений — кадры тушения пожара на локациях в трех областях. В Кировоградской области россияне ударили по Знаменской общине и повредили объект инфраструктуры: что именно повредили ВС РФ, не указано. Средства поражения РФ ранили 28 человек, повредили 28 домов, начался пожар, написали спасатели.

В Черниговской области есть определенные разрушения в г. Борзна Нежинского района. Указано, что произошел взрыв, а БпЛА РФ поджег жилой дом. О других деталях инцидента информации нет.

Обстрел Украины — последствия удара РФ в Черниговской области 3 сентября

В Ивано-Франковской области в результате удара РФ начался пожар в трех очагах, заявили в ГСЧС. Огонь охватил 9 тыс. кв. м: работает 130 пожарных и 35 единиц спецтехники. Какой именно объект горит, служба не уточнила.

"Спасатели локализовали пожар, ликвидация продолжается", — указано в заметке спасателей.

Обстрел Украины — последствия удара РФ в Ивано-Франковской области 3 сентября

В Хмельницкой области также произошел пожар из-за атаки дронов и ракет, сообщили на странице Facebook ГСЧС Хмельницкой области. Указано, что состоялось два налета, загорелся гаражный кооператив и пожар уже потушили.

Обстрел Украины — последствия удара РФ в Хмельницкой области 3 сентября

