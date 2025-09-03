Задерживаются поезда, есть раненые и разрушения: РФ ночью нанесла комбинированный удар по украинским городам

Оккупанты били по железной дороге на Кировоградщине и атаковали объекты инфраструктуры в нескольких крупных городах Украины. Есть раненые железнодорожники, а также были проблемы со светом в Знаменке.

В ночь на 3 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по украинским городам. Били "Шахедами" и ракетами различного типа. Взрывы раздавались в Хмельницком, Луцке, Львове, на Кировоградщине и Ивано-Франковщине. Об этом сообщают СМИ и местные власти. Фокус собрал все, что известно на данный момент о ночной атаке.

Взрывы в Хмельницком 3 сентября: что известно

Под утро 3 сентября в Хмельницком во время массированной комбинированной воздушной атаки взрывы раздавались в две волны. Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин о первых взрывах в городе сообщил около 04:00. Он отметил, что по вражеским целям работает украинская противовоздушная оборона.

После 6 утра жители города снова слышали звуки взрывов.

"К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия. Также есть поврежденные окна в домах", - проинформировал городской голова.

По предварительной информации, к счастью, обошлось без погибших и раненых.

Атака на Львовщину 3 сентября: что известно

Около 1 часа ночи первые вражеские цели начали фиксировать в воздушном пространстве на Львовщине. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Первые вражеские БпЛА отправились на Жовкву, Сокаль и в направлении Радехова. Около 2 часов ночи во Львове прогремели взрывы. Председатель ОВА сообщил о работе ПВО и призвал горожан находиться в укрытиях и не снимать работу украинской противовоздушной обороны.

Далее он также сообщал о заходе группы вражеских беспилотников из Волынской области и угрозу для Самборского и Яворивского районов.

"Этой ночью враг атаковал Львов боевыми беспилотниками. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Спасибо за работу воинам ПВО", — написал Максим Козицкий по итогам ночи в 7 часов утра.

Атака на Кировоградщину: что известно

На Кировоградщине целью ночной атаки для ВС РФ стала железная дорога в городе Знаменка. Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Вражеская дроновая атака на Знаменскую громаду, в частности по объектам АО "Укрзализныця". По предварительной информации — без пострадавших. Есть возгорания в частных домовладениях. Прошу не выкладывать никаких фото и видео в социальные сети. И не покидать безопасных мест до отбоя воздушной тревоги", — написал глава ОГА.

Позже он обновил информацию и проинформировал, что в результате вражеской атаки 5 травмированных в Знаменке. Пострадавших от вражеского удара домов -17. Один разрушен.

Из-за атаки в нескольких населенных пунктах пропал свет, но к 7 утра его оперативно восстановили.

Последствия атаки РФ на Знаменку Фото: ГСЧС

Взрывы в Луцке 3 сентября: что известно

В ночь на 3 сентября ВС РФ ударили по Луцку беспилотниками. В результате атаки есть разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Сегодня враг в очередной раз атаковал нашу громаду, используя значительное количество БпЛА", — проинформировал городской голова.

Известно о пожаре в 2 гаражах и хозяйственной постройке. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль и повреждена одна из хозяйственных построек.

Атака на Ивано-Франковскую область: что известно

Также на Ивано-Франковщине в ночь на сентябрь ВС РФ атаковали объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"Целью стал объект инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар. Задействованы все соответствующие службы", — написала глава ОГА.

Из-за ударов по железной дороге на Кировоградщине возникла задержка поездов

Вследствие вражеского российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области "Укрзализныця" сообщила о задержании ряда поездов:

№76 Кривой Рог — Киев,

№75 Киев — Кривой Рог,

№79 Днепр — Львов,

№791 Кременчуг — Киев,

№790 Кропивницкий — Киев,

№121 Херсон — Краматорск,

№85 Запорожье — Львов,

№38 Киев — Запорожье,

№37 Запорожье — Киев,

№51 Запорожье — Одесса,

№789 Кропивницкий — Киев,

№119 Днепр — Хелм,

№31 Запорожье — Перемышль,

№59 Харьков — Одесса,

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань,

№102 Краматорск — Херсон,

№80 Львов — Днепр,

№120 Хелм — Днепр,

№86 Львов — Запорожье,

№8 Одесса — Харьков,

№54 Одесса — Днепр,

№254 Одесса — Кривой Рог.

К сожалению, пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

Напомним, что в ночь на 3 сентября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", некоторые из них повредили здания и вызвали пожары в украинских городах.

Также в ночь на 3 сентября в России беспилотники атаковали город Ростов-на-Дону. Там было зафиксировано около 15 взрывов.