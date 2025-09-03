Затримуються потяги, є поранені і руйнування: РФ вночі завдала комбінованого удару по українських містах

Окупанти били по залізниці на Кіровоградщині та атакували об'єкти інфраструктури в кількох великих містах України. Є поранені залізничники, а також були проблеми зі світлом у Знам'янці.

У ніч проти 3 вересня ЗС РФ завдали масованого удару по українських мiстах. Били "Шахедами" та ракетами різного типу. Вибухи лунали в Хмельницькому, Луцьку, Львові, на Кіровоградщині та Івано-Франківщині. Про це повідомляють ЗМI та місцева влада. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про нічну атаку.

Вибухи у Хмельницькому 3 вересня: що відомо

Під ранок 3 вересня у Хмельницькому під час масованої комбінованої повітряної атаки вибухи лунали у дві хвилі. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин про перші вибухи у місті повідомив близько 04:00. Він наголосив, що по ворожих цілях працює українська протиповітряна оборона.

Після 6-ї ранку жителі міста знову чули звуки вибухів.

"На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна у будинках", – проінформував міський голова.

За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

Атака на Львівщину 3 вересня: що відомо

Близько 1-ї години ночі перші ворожі цілі почали фіксувати у повітряному просторі на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Перші ворожі БпЛА вирушили на Жовкву, Сокаль та у напрямку Радехова. Близько 2-ї години ночі у Львові пролунали вибухи. Голова ОВА повідомив про роботу ППО і закликав містян перебувати в укриттях та не фільмувати роботу української протиповітряної оборони.

Далі він також повідомляв про захід групи ворожих безпілотників з Волинської області і загрозу для Самбірського та Яворівського районів.

"Цієї ночі ворог атакував Львів бойовими безпілотниками. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих нема. Дякую за роботу воїнам ППО", — написав Максим Козицький за підсумками ночі о 7 годині ранку.

Атака на Кіровоградщину: що відомо

На Кіровоградщині ціллю нічної атаки для ЗС РФ стала залізниця у місті Знам'янка. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворожа дронова атака на Знамʼянську громаду, зокрема по обʼєктах АТ "Укрзалізниця". За попередньою інформацією — без постраждалих. Є займання в приватних домоволодіннях. Прошу не викладати жодних фото та відео в соціальні мережі. І не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги", — написав голова ОВА.

Пізніше він оновив інформацію і проінформував, що внаслідок ворожої атаки 5 травмованих у Знамʼянці. Постраждалих від ворожого удару будинків -17. Один зруйнований.

Через атаку в кількох населених пунктах зникло світло, але до 7 ранку його оперативно відновили.

Наслідки атаки РФ на Знам'янку Фото: ДСНС

Вибухи у Луцьку 3 вересня: що відомо

В ніч проти 3 вересня ЗС РФ вдарила по Луцьку безпілотниками. Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи значну кількість БпЛА", — проінформував міський голова.

Відомо про пожежу у 2 гаражах та господарської споруди. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль і пошкоджена одна з господарських будівель.

Атака на Івано-Франківщину: що відомо

Також на Івано-Франківщині в ніч проти вересня ЗС РФ атакували об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Ціллю став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби". — написала очільниця ОВА.

Через удари по залізниці на Кіровоградщині виникла затримка потягів

Внаслідок ворожого російського обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області "Укрзалізниця" повідомила про затримання низки потягів:

№76 Кривий Ріг — Київ,

№75 Київ — Кривий Ріг,

№79 Дніпро — Львів,

№791 Кременчуг — Київ,

№790 Кропивницький — Київ,

№121 Херсон — Краматорськ,

№85 Запоріжжя — Львів,

№38 Київ — Запоріжжя,

№37 Запоріжжя — Київ,

№51 Запоріжжя — Одеса,

№789 Кропивницький — Київ,

№119 Дніпро — Хелм,

№31 Запоріжжя — Перемишль,

№59 Харків — Одеса,

№65/165 Харків — Черкаси, Умань,

№102 Краматорськ — Херсон,

№80 Львів — Дніпро,

№120 Хелм — Дніпро,

№86 Львів — Запоріжжя,

№8 Одеса — Харків,

№54 Одеса — Дніпро,

№254 Одеса — Кривий Ріг.

На жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", деякі з них пошкодили будівлі та спричинили пожежі в українських містах.

Також у ніч проти 3 вересня у Росії безпілотники атакували місто Ростов-на-Дону. Там було зафіксовано близько 15 вибухів.