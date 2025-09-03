РФ атакує Україну "шахедами": вибухає у Львові та Луцьку, є пошкодження

У ніч на 3 вересня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", деякі з них пошкодили будівлі та спричинили пожежі в українських містах.

Related video

Потужні вибухи протягом ночі лунали у Луцьку та Львові, повідомляли кореспонденти Фокусу.

Зокрема у Луцьку зафіксовано займання гаражів та автомобілів через падіння уламків "шахедів".

До Львова ворожі дрони залетіли близько другої ночі, тоді ж в області була оголошена повітряна тривога, а в різних районах міста почали лунати вибухи та працювала ППО.

Міський голова Львова Андрій Садовий також підтверджував заліт "шахедів" у місто та просив місцевих мешканців залишатись в укриття до завершення повітряної тривоги.

Водночас у Вишгороді Київської області уламки збитого дрона впали біля житлових будинків та спричинили пожежу.

"У Вишгороді унаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована", — зазначив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Також через російську атаку було пошкоджено 10 житлових будинків у Знам'янці Кіровоградської області.

"Наразі відомо про трьох травмованих. Їм надається медична допомога. Пошкоджено 10 житлових будинків. Від електропостачання відключено населені пункти громади", — пояснив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Крім того, вибухи було чутно у Хмельницькому, Рівному та Києві.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки у більшості містах не було.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня російські дрони вдарили по Сумам, через що у місті спалахнула масштабна пожежа.

31 серпня внаслідок російського артобстрілу горіла будівля Херсонської ОДА.