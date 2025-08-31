Внаслідок російського артобстрілу горіла будівля Херсонської ОДА: що відомо (фото)

Пожежа у зруйнованій адміністративній будівлі тривала всю ніч й рятувальникам вдалося приборкати вогонь лише зранку 31 серпня.

У суботу, 30 серпня, близько 16:00 росіяни обстріляли будівлю облдержадміністрації у Херсоні, повідомляє місцеве видання "Мост".

Споруда, яку до цього 5 червня зруйнували авіаударами, загорілася.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу лише сьогодні вранці. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У ДСНС повідомили, що протягом минулої доби рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Влучання боєприпасів припали по житлових кварталах міста Херсон та передмістя. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлова будівля, гараж та автомобіль.

Внаслідок однієї з атак постраждала людина — наразі їй надається медична допомога.

Глава ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові били по житлових кварталах, а також критичній та соціальній інфраструктурі населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення.

Внаслідок ворожого обстрілу Центрального району травми, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, — поінформував посадовець.

Зазначимо, що зруйновану будівлю Херсонської ОДА зараз відновлювати не планують.

"Ця будівля є власністю Херсонської облради. Ніхто зараз не буде підіймати питання щодо її відбудови. Це б було нераціональне витрачання ресурсів", – сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський після ударів по центру міста, внаслідок чого будівля ОДА була зруйнована.

Нагадаємо, 5 червня будівлю Херсонської обласної державної адміністрації обстріляли КАБами.

Того дня у Херсоні одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж — горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та ТЦ "Епіцентр".