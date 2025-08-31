В результате российского артобстрела горело здание Херсонской ОГА: что известно (фото)
Пожар в разрушенном административном здании продолжался всю ночь и спасателям удалось обуздать огонь только утром 31 августа.
В субботу, 30 августа, около 16:00 россияне обстреляли здание облгосадминистрации в Херсоне, сообщает местное издание "Мост".
Сооружение, которое до этого 5 июня разрушили авиаударами, загорелось.
Спасателям удалось ликвидировать пожар только сегодня утром. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В ГСЧС сообщили, что за прошедшие сутки спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеских обстрелов.
Попадание боеприпасов пришлись по жилым кварталам города Херсон и пригорода. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, нежилое здание, гараж и автомобиль.
В результате одной из атак пострадал человек — сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские военные били по жилым кварталам, а также критической и социальной инфраструктуре населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 — получили ранения.
В результате вражеского обстрела Центрального района травмы, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина, который в момент атаки находился на улице, — проинформировал чиновник.
Отметим, что разрушенное здание Херсонской ОГА сейчас восстанавливать не планируют.
"Это здание является собственностью Херсонского облсовета. Никто сейчас не будет поднимать вопрос о его восстановлении. Это бы было нерациональное расходование ресурсов", — сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский после ударов по центру города, в результате чего здание ОГА было разрушено.
Напомним, 5 июня здание Херсонской областной государственной администрации обстреляли КАБами.
В тот день в Херсоне одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров — горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и ТЦ "Эпицентр".