Херсонская ОВА разрушена: ВС РФ ударили по зданию второй раз (фото, видео)

Херсонская областная военная администрация второй раз за день подверглась ударам российских КАБ. На этот раз здание ОВА почти полностью разрушено.

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Фотографию объекта после прилета показал в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Россияне уничтожили здание Херсонской облгосадминистрации. Информацию о пострадавших уточняем", — сообщил чиновник.

На удар оккупантов по Херсонской ОВА отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Херсонская ОВА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она ведь полностью отсутствует", — сообщил он.

Херсонская ОВА почти полностью разрушена

Ранее ночью 5 мая здание ОВА подвергалось удару корректируемых авиационных бомб. Тогда вследствие прилета КАБ разрушилась центральная часть крыши, частично обвалился фасад и вылетели окна.

Прокудин рассказывал, что за 15 минут по центру Херсона ударили четыре авиабомбы и основной удар пришелся на здание ОВА.

По словам первого заместителя главы Херсонской ОВА Юрия Соболевского, это здание давно не используется и неоднократно было под обстрелами ВС РФ.

"Здание не является центром принятия никаких решений — ни военных, ни гражданских. Ор***м требовалась яркая картинка, больше ничего. Тот факт, что рядом жилые многоквартирные дома их не волнует", — отметил он.

Напомним, ночью 5 июня российская армия ударила по Харькову противокорабельной ракетой Х-35. Снаряд упал на земельный участок возле транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, утром 4 июня оккупанты атаковали Сумы ударными дронами. БПЛА попали в складские помещения и гражданский автотранспорт.