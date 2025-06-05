Херсонская ОВА разрушена: ВС РФ ударили по зданию второй раз (фото, видео)
Херсонская областная военная администрация второй раз за день подверглась ударам российских КАБ. На этот раз здание ОВА почти полностью разрушено.
Фотографию объекта после прилета показал в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Россияне уничтожили здание Херсонской облгосадминистрации. Информацию о пострадавших уточняем", — сообщил чиновник.
На удар оккупантов по Херсонской ОВА отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Херсонская ОВА, второй удар россиян за день. Зачем? В чем логика действий? Она ведь полностью отсутствует", — сообщил он.
Ранее ночью 5 мая здание ОВА подвергалось удару корректируемых авиационных бомб. Тогда вследствие прилета КАБ разрушилась центральная часть крыши, частично обвалился фасад и вылетели окна.
Прокудин рассказывал, что за 15 минут по центру Херсона ударили четыре авиабомбы и основной удар пришелся на здание ОВА.
По словам первого заместителя главы Херсонской ОВА Юрия Соболевского, это здание давно не используется и неоднократно было под обстрелами ВС РФ.
"Здание не является центром принятия никаких решений — ни военных, ни гражданских. Ор***м требовалась яркая картинка, больше ничего. Тот факт, что рядом жилые многоквартирные дома их не волнует", — отметил он.
Напомним, ночью 5 июня российская армия ударила по Харькову противокорабельной ракетой Х-35. Снаряд упал на земельный участок возле транспортной инфраструктуры.
Кроме этого, утром 4 июня оккупанты атаковали Сумы ударными дронами. БПЛА попали в складские помещения и гражданский автотранспорт.