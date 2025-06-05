ВС РФ ударили по Харькову противокорабельной ракетой Х-35: пострадали 18 человек (видео)

В ночь на 5 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Слободскому району Харькова, начав его с применения противокорабельной ракеты Х-35.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Первая фаза удара началась около 00:30. По данным следствия, ракета Х-35 поразила открытый земельный участок в районе транспортной инфраструктуры. Примерно через полчаса враг осуществил массированную атаку ударными беспилотниками по жилому сектору. Дроны попали в два многоэтажных дома и прилегающие объекты.

"Пострадали 18 человек, среди которых беременная женщина, две девочки 13 лет, одна девочка 9 лет и 7-летний мальчик. У всех пострадавших – острая реакция на стресс", -говорится в сообщении.

Наземное применение Х-35

Предположительно, запуск ракеты был произведен с самолета Су-34М — модернизированного фронтового бомбардировщика, используемого Россией в тактической авиации. Как отметили обозреватели "Милитарного", в условиях российско-украинской войны Х-35 все чаще применяются не по морским, а по наземным целям, включая украинские радиолокационные станции и средства ПВО.

Хотя Х-35 разрабатывалась как противокорабельная ракета, в последние годы российские военные активно используют ее по наземным объектам. Это обусловлено рядом факторов:

дальность полета — до 500 км в версии Х-35У;

система наведения — активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения может наводиться на излучение работающих радаров;

спутниковая навигация — позволяет использовать Х-35 как обычную крылатую ракету с наведением на координаты цели.

Противокорабельная ракета Х-35 Фото: topwar.ru

По некоторым оценкам, в случае удара по Харькову ракета могла использоваться как элемент тактической схемы по созданию "коридора" в системе ПВО Украины — с целью последующего успешного проникновения ударных дронов. Однако по неизвестным причинам эта попытка оказалась неудачной: украинская система ПВО смогла отреагировать на дальнейшую атаку.

Напомним, использование Х-35 по городу Харькову зафиксировано не впервые. Только в 2024 году ракеты этого типа были применены по крайней мере пять раз. Один из показательных эпизодов произошел в июле прошлого года, когда удар был нанесен по объектам инфраструктуры неработающего аэропорта "Харьков". Тогда была уничтожена радиолокационная система управления воздушным движением ATCR-33S-NG, которая не имела военного назначения и использовалась исключительно для гражданской навигации.