ЗС РФ вдарили по Харкову протикорабельною ракетою Х-35: постраждали 18 осіб (відео)

У ніч на 5 червня російські війська завдали комбінованого удару по Слобідському району Харкова, почавши його із застосування протикорабельної ракети Х-35.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Перша фаза удару почалася близько 00:30. За даними слідства, ракета Х-35 вразила відкриту земельну ділянку в районі транспортної інфраструктури. Приблизно за півгодини ворог здійснив масовану атаку ударними безпілотниками по житловому сектору. Дрони влучили у два багатоповерхові будинки та прилеглі об'єкти.

"Постраждали 18 осіб, серед яких вагітна жінка, дві дівчинки 13 років, одна дівчинка 9 років і 7-річний хлопчик. У всіх постраждалих — гостра реакція на стрес", — йдеться в повідомленні.

Наземне застосування Х-35

Імовірно, запуск ракети було здійснено з літака Су-34М — модернізованого фронтового бомбардувальника, що використовується Росією в тактичній авіації. Як зазначили оглядачі "Мілітарного", в умовах російсько-української війни Х-35 дедалі частіше застосовують не по морських, а по наземних цілях, включно з українськими радіолокаційними станціями та засобами ППО.

Хоча Х-35 розроблялася як протикорабельна ракета, останніми роками російські військові активно використовують її по наземних об'єктах. Це зумовлено низкою чинників:

дальність польоту — до 500 км у версії Х-35У;

система наведення — активно-пасивна радіолокаційна головка самонаведення може наводитися на випромінювання працюючих радарів;

супутникова навігація — дає змогу використовувати Х-35 як звичайну крилату ракету з наведенням на координати цілі.

Протикорабельна ракета Х-35 Фото: topwar.ru

За деякими оцінками, у разі удару по Харкову ракета могла використовуватися як елемент тактичної схеми зі створення "коридору" в системі ППО України — з метою подальшого успішного проникнення ударних дронів. Однак із невідомих причин ця спроба виявилася невдалою: українська система ППО змогла відреагувати на подальшу атаку.

Нагадаємо, використання Х-35 по місту Харкову зафіксовано не вперше. Лише 2024 року ракети цього типу було застосовано принаймні п'ять разів. Один із показових епізодів стався в липні минулого року, коли удару завдали по об'єктах інфраструктури непрацюючого аеропорту "Харків". Тоді було знищено радіолокаційну систему управління повітряним рухом ATCR-33S-NG, яка не мала військового призначення і використовувалася виключно для цивільної навігації.