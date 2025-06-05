Херсонська ОВА зруйнована: ЗС РФ вдарили по будівлі вдруге (фото, відео)

Херсонська обласна військова адміністрація вдруге за день зазнала ударів російських КАБ. Цього разу будівлю ОВА майже повністю зруйновано.

Related video

Фотографію об'єкта після прильоту показав у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни знищили будівлю Херсонської облдержадміністрації. Інформацію про постраждалих уточнюємо", — повідомив чиновник.

На удар окупантів по Херсонській ОВА відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Херсонська ОВА, другий удар росіян за день. Навіщо? У чому логіка дій? Адже вона повністю відсутня", — повідомив він.

Херсонська ОВА майже повністю зруйнована

Раніше вночі 5 травня будівля ОВА зазнавала удару коригованих авіаційних бомб. Тоді внаслідок прильоту КАБ зруйнувалася центральна частина даху, частково обвалився фасад і вилетіли вікна.

Прокудін розповідав, що за 15 хвилин по центру Херсона вдарили чотири авіабомби й основний удар припав на будівлю ОВА.

За словами першого заступника голови Херсонської ОВА Юрія Соболевського, ця будівля давно не використовується і неодноразово була під обстрілами ЗС РФ.

"Будівля не є центром ухвалення жодних рішень — ні військових, ні цивільних. Ор***м була потрібна яскрава картинка, більше нічого. Той факт, що поруч житлові багатоквартирні будинки їх не хвилює", — зазначив він.

Нагадаємо, вночі 5 червня російська армія вдарила по Харкову протикорабельною ракетою Х-35. Снаряд упав на земельну ділянку біля транспортної інфраструктури.

Крім цього, вранці 4 червня окупанти атакували Суми ударними дронами. БПЛА влучили у складські приміщення та цивільний автотранспорт.