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Херсонська ОВА зруйнована: ЗС РФ вдарили по будівлі вдруге (фото, відео)

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Фото: Херсонська ОВА | Вранці за 15 хвилин по центру Херсона вдарили чотири авіабомби

Херсонська обласна військова адміністрація вдруге за день зазнала ударів російських КАБ. Цього разу будівлю ОВА майже повністю зруйновано.

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Фотографію об'єкта після прильоту показав у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росіяни знищили будівлю Херсонської облдержадміністрації. Інформацію про постраждалих уточнюємо", — повідомив чиновник.

На удар окупантів по Херсонській ОВА відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Херсонська ОВА, другий удар росіян за день. Навіщо? У чому логіка дій? Адже вона повністю відсутня", — повідомив він.

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Херсонська ОВА майже повністю зруйнована

Раніше вночі 5 травня будівля ОВА зазнавала удару коригованих авіаційних бомб. Тоді внаслідок прильоту КАБ зруйнувалася центральна частина даху, частково обвалився фасад і вилетіли вікна.

Прокудін розповідав, що за 15 хвилин по центру Херсона вдарили чотири авіабомби й основний удар припав на будівлю ОВА.

За словами першого заступника голови Херсонської ОВА Юрія Соболевського, ця будівля давно не використовується і неодноразово була під обстрілами ЗС РФ.

"Будівля не є центром ухвалення жодних рішень — ні військових, ні цивільних. Ор***м була потрібна яскрава картинка, більше нічого. Той факт, що поруч житлові багатоквартирні будинки їх не хвилює", — зазначив він.

Нагадаємо, вночі 5 червня російська армія вдарила по Харкову протикорабельною ракетою Х-35. Снаряд упав на земельну ділянку біля транспортної інфраструктури.

Крім цього, вранці 4 червня окупанти атакували Суми ударними дронами. БПЛА влучили у складські приміщення та цивільний автотранспорт.