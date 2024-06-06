ЗС РФ масовано атакували Херсон: горіли будинки та "Епіцентр", — ДСНС (фото, відео)

Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж — горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та "Епіцентр", що не працює. Поки рятувальники ліквідовували наслідки атаки, ЗС РФ продовжували завдавати ударів по обласному центру.

Related video

В ніч з 5 на 6 червня ворог невпинно завдавав удари по Херсону. Одночасно виникло п'ять пожеж. Про це повідомляють у ДСНС.

Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів та будівельний гіпермаркет "Епіцентр", що наразі не працює.

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено усі сили та засоби, на фото рятувальників видно, що у гіпермаркеті палала головна будівля і була знищена вогнем майже повністю.

Наслідки російського обстрілу Херсона Фото: ДСНС

"До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста", — зазначають у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Херсона

Вранці у Херсонській ОВА зазначили, що вдалось збити п'ять ударних дронів "Shahed-131/136".

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували ще три області "Іскандерами" та дронами-камікадзе – окрім Херсонської, удари завдавали по Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях, У Генштабі ЗСУ повідомили, що з 18 "Шахедів" збили 17-ть. Запорізькі ЗМІ повідомляли про вибухи у місті.