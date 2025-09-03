РФ атакует Украину "шахедами": взрывается во Львове и Луцке, есть повреждения

В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", некоторые из них повредили здания и вызвали пожары в украинских городах.

Мощные взрывы в течение ночи раздавались в Луцке и Львове, сообщали корреспонденты Фокуса.

В частности в Луцке зафиксировано возгорание гаражей и автомобилей из-за падения обломков "шахедов".

Во Львов вражеские дроны залетели около двух часов ночи, тогда же в области была объявлена воздушная тревога, а в разных районах города начали раздаваться взрывы и работала ПВО.

Городской голова Львова Андрей Садовый также подтверждал залет "шахедов" в город и просил местных жителей оставаться в укрытии до завершения воздушной тревоги.

В то же время в Вышгороде Киевской области обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.

"В Вышгороде в результате вражеской атаки произошло возгорание обломков сбитой цели между жилыми многоэтажными домами. Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован", — отметил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также из-за российской атаки было повреждено 10 жилых домов в Знаменке Кировоградской области.

"Сейчас известно о трех травмированных. Им оказывается медицинская помощь. Повреждены 10 жилых домов. От электроснабжения отключены населенные пункты громады", — пояснил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Кроме того, взрывы были слышны в Хмельницком, Ровно и Киеве.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки в большинстве городах не было.

Напомним, в ночь на 2 сентября российские дроны ударили по Сумам, из-за чего в городе вспыхнул масштабный пожар.

31 августа в результате российского артобстрела горело здание Херсонской ОГА.