Российские дроны ударили по Сумам: в городе вспыхнул масштабный пожар
В ночь на 2 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Сумам беспилотниками типа "шахед".
В результате вражеской атаки в Сумах поднялся масштабный пожар, сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города", — написал Григоров.
Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.
"Последствия атаки выясняются. Угроза новых атак сохраняется. Прошу жителей области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя", — подчеркнул Григоров.
Отметим, что около часа ночи корреспонденты Общественного сообщали о взрывах в Сумах.
Напомним, 1 сентября Сергей "Флеш" сообщил. что ВС РФ усиленно разведывают состояние защиты объектов энергетики Украины.
31 августа в результате российского артобстрела горело здание Херсонской ОГА.