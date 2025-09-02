Российские дроны ударили по Сумам: в городе вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 2 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Сумам беспилотниками типа "шахед".

В результате вражеской атаки в Сумах поднялся масштабный пожар, сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города", — написал Григоров.

Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.

"Последствия атаки выясняются. Угроза новых атак сохраняется. Прошу жителей области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя", — подчеркнул Григоров.

Отметим, что около часа ночи корреспонденты Общественного сообщали о взрывах в Сумах.

Напомним, 1 сентября Сергей "Флеш" сообщил. что ВС РФ усиленно разведывают состояние защиты объектов энергетики Украины.

31 августа в результате российского артобстрела горело здание Херсонской ОГА.