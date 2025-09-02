Російські дрони вдарили по Сумам: у місті спалахнула масштабна пожежа
У ніч на 2 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Сумам безпілотниками типу "шахед".
Внаслідок ворожої атаки у Сумах здійнялась масштабна пожежа, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста", — написав Григоров.
Він уточнив, що, за попередніми даними, обійшлось без жертв.
"Наслідки атаки зʼясовуються. Загроза нових атак зберігається. Прошу мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою", — наголосив Григоров.
Зазначимо, що близько першої ночі кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи у Сумах.
Нагадаємо, 1 вересня Сергій "Флеш" повідомив. що ЗС РФ посилено розвідують стан захисту об'єктів енергетики України.
31 серпня внаслідок російського артобстрілу горіла будівля Херсонської ОДА.