ЗС РФ посилено розвідують стан захисту об'єктів енергетики України, — "Флеш"

Російські окупаційні війська посилено розвідують місця розташування українських об'єктів енергетики, що може свідчити про наміри росіян повернути блекаути для населення України.

Про це свідчать напрямки польотів розвідувальних дронів противника, заявив український експерт у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту", — написав "Флеш".

Він уточнив, що ворога найбільше цікавлять:

підстанції;

трансформатори;

електро та газова інфраструктура.

