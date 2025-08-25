На російському "Орлані" виявили "камеру заднього виду", — "Флеш" (фото)

Військові помітили чергову "новацію" від росіян: на розвідувальному безпілотнику типу "Орлан" знайшли "камеру заднього виду". Ймовірно, її росіяни установили для протидії українським дронам.

Related video

"Камеру заднього виду" росіяни могли встановити на "Орлані" для протидії українським зенітним безпілотникам. Про нову знахідку на розвідувальному безпілотнику ЗС РФ повідомив український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"На "Орлане" знайшли "камеру заднього виду". Напевно проти наших зенітних дронів", — зазначив "Флеш".

Також експерт показав, як виглядає ця камера.

"Флеш" | "камера заднього виду" на "Орлані"

Окрім того, Сергій "Флеш" додав, що зенітні дрони також завдають українським військовим дедалі більше втрат розвідувальних безпілотників.

"Зенітні дрони "Рубікону" також завдають нам дедалі більше втрат розвідувальних БпЛА. Тому ми зараз теж у пошуку всіх можливих рішень проти них", — зазначив експерт.

Варто зазначити, що нещодавно росіяни також почали запускати ударні БпЛА типу "Шахед" з камерами. Раніше камери були помічені на розвідувальних дронах типу "Гербера".

Чим небезпечний російський "Орлан"

Російські безпілотники типу "Орлан-10" вважаються небезпечними дронами-навідниками, здатними скеровувати реактивну артилерію ворога, як-от РСЗВ "Торнадо".

Інша модель цього БпЛА, "Орлан-30", має здатність наводити міномети з 240-мм мінами "Сміливець" (до 10 км) та артилерійські розрахунки зі 152-мм керованими снарядами "Краснопіль" (до 25 км).

"Орлан-30" також може наводити авіаційні ракети ворога. Він визначає цілі для ракет типу Х-38МЛ на відстані до 40 км.

Нагадаємо, 22 серпня воїни 118 окремої механізованої бригади Збройних сил України (118 ОМБр) повідомили про збиття "Орлана", який ніс на собі два FPV-дрони.

Раніше росЗМІ повідомляли, що у РФ розроблять нові дрони на заміну "Орлан-10" та "Орлан-30".