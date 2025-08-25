На российском "Орлане" обнаружили "камеру заднего вида", — "Флеш" (фото)

Военные заметили очередную "новацию" от россиян: на разведывательном беспилотнике типа "Орлан" нашли "камеру заднего вида". Вероятно, ее россияне установили для противодействия украинским дронам.

Related video

"Камеру заднего вида" россияне могли установить на "Орлане" для противодействия украинским зенитным беспилотникам. О новой находке на разведывательном беспилотнике ВС РФ сообщил украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"На "Орлане" нашли "камеру заднего вида". Наверное против наших зенитных дронов", — отметил "Флеш".

Также эксперт показал, как выглядит эта камера.

"Флеш" | "камера заднего вида" на "Орлане"

Кроме того, Сергей "Флеш" добавил, что зенитные дроны также наносят украинским военным все больше потерь разведывательных беспилотников.

"Зенитные дроны "Рубикона" также наносят нам все больше потерь разведывательных БпЛА. Поэтому мы сейчас тоже в поиске всех возможных решений против них", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что недавно россияне также начали запускать ударные БпЛА типа "Шахед" с камерами. Ранее камеры были замечены на разведывательных дронах типа "Гербера".

Чем опасен российский "Орлан"

Российские беспилотники типа "Орлан-10" считаются опасными дронами-наводчиками, способными направлять реактивную артиллерию врага, например РСЗО "Торнадо".

Другая модель этого БпЛА, "Орлан-30", обладает способностью наводить минометы с 240-мм минами "Смиливец" (до 10 км) и артиллерийские расчеты со 152-мм управляемыми снарядами "Краснополь" (до 25 км).

"Орлан-30" также может наводить авиационные ракеты врага. Он определяет цели для ракет типа Х-38МЛ на расстоянии до 40 км.

Напомним, 22 августа воины 118 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (118 ОМБр) сообщили о сбитии "Орлана", который нес на себе два FPV-дрона.

Ранее росСМИ сообщали, что в РФ разработают новые дроны на замену "Орлан-10" и "Орлан-30".