Военный Фокус Российско-украинская война Удары ВС РФ по энергообъектам Украины

ВС РФ усиленно разведывают состояние защиты объектов энергетики Украины, — "Флеш"

Россиян заинтересовало состояние защиты украинских объектов энергоинфрастурктуры
ТЭЦ (иллюстративное фото) | Фото: Укрэнерго

Российские оккупационные войска усиленно разведывают места расположения украинских объектов энергетики, что может свидетельствовать о намерениях россиян вернуть блэкауты для населения Украины.

Об этом свидетельствуют направления полетов разведывательных дронов противника, заявил украинский эксперт в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"По анализу маршрутов полетов развед БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты", — написал "Флеш".

Он уточнил, что врага больше всего интересуют:

  • подстанции;
  • трансформаторы;
  • электро и газовая инфраструктура.
Пост Сергея "Флэша"
Фото: скриншот

Напомним, 25 августа Сергей "Флеш" сообщил, что на разведывательном беспилотнике типа "Орлан" нашли "камеру заднего вида".

Фокус также писал о том, что россияне начали запускать "Шахеды" с камерами.