ВС РФ усиленно разведывают состояние защиты объектов энергетики Украины, — "Флеш"
Российские оккупационные войска усиленно разведывают места расположения украинских объектов энергетики, что может свидетельствовать о намерениях россиян вернуть блэкауты для населения Украины.
Об этом свидетельствуют направления полетов разведывательных дронов противника, заявил украинский эксперт в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.
"По анализу маршрутов полетов развед БПЛА противника (не в прифронтовой зоне), и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты", — написал "Флеш".
Он уточнил, что врага больше всего интересуют:
- подстанции;
- трансформаторы;
- электро и газовая инфраструктура.
Напомним, 25 августа Сергей "Флеш" сообщил, что на разведывательном беспилотнике типа "Орлан" нашли "камеру заднего вида".
Фокус также писал о том, что россияне начали запускать "Шахеды" с камерами.