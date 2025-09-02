Щонайменше 15 вибухів: російський Ростов-на-Дону зазнав потужної атаки дронів (відео)

Безпілотніки атакували місто Ростов-на-Дону (РФ). Уночі там було зафіксовано близько 15 вибухів.

У західній частині місцеві мешканці повідомляли, що після одного з вибухів у них «блимало світло», також у місті зайнялися пожежі, повідомляє російський Telegran-канал ASTRA.

Російські Telegram-пабліки також повідомляють, що в Ростові-на-Дону внаслідок дронової атаки були влучання у багатоповерхівки. Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь заявив, що у місті було пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки та постраждали четверо людей.

Також російські канали передають, що над регіоном уночі нібито було перехоплено та подавлено 13 беспілотників.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні російські дрони вдарили по Сумах. Там спалахнула масштабна пожежа. На щастя, минулося без жертв.

Також Фокус повідомляв, що одна людина загинула внаслідок атаки безпілотників на Білу Церкву Київської області. Також є інформація про постраждалих. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, у деяких районах міста можливе задимлення.

Ще стало відомо, як РФ зберігає військову техніку Чорноморського флоту. Партизани з руху АТЕШ оприлюднили кадри, на яких видно, що військово-технічка стоянка під окупованим Севастополем нагадує «пункт збору металобрухту». Зокрема, багато машин давно виведені з ладу і стоять просто неба, причому без належної охорони.