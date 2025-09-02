"Гниє під Севастополем": партизани показали, як РФ зберігає військову техніку Чорноморського флоту (фото)

Партизани викрили стоянку військової техніки Чорноморського флоту РФ у Криму, яка перебуває у занедбаному стані та майже нерухома.

Це свідчить про те, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, заявили в українському партизанському руху "АТЕШ".

"Металобрухт замість армії: техніка РФ гниє під Севастополем. Наші агенти виявили військово-технічну стоянку Чорноморського флоту РФ у Криму за координатами 44.56485, 33.52116. Те, що ми там побачили, шокує: майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана", — йдеться у повідомленні.

Місце розташування військової техніки Чорноморського флоту РФ у Криму Фото: Атеш

Партизани уточнили, що багато машин давно виведені з ладу і стоять у відкритому полі без належної охорони.

"Це наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем з ремонтом і постачанням, а його оперативна мобільність і боєздатність знаходяться на критично низькому рівні", — зазначили в "АТЕШ".

Там також наголосили, що російський флот намагається використовувати стару техніку як резерв, що є ще одним доказом виснаження ресурсів і слабкості військової машини ворога.

Військова техніка ЧФ РФ гниє під Севастополем Фото: Атеш

Нагадаємо, 24 серпня партизани вивели з ладу залізничний об'єкт у Караєво-Черкеській Республіці Росії.

12 серпня в "АТЕШ" повідомили, що ЗС РФ коригують удари по Україні з вертолітного заводу в окупованому Криму.