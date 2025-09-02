"Гниет под Севастополем": партизаны показали, как РФ хранит военную технику Черноморского флота (фото)

Партизаны выявили стоянку военной техники Черноморского флота РФ в Крыму, которая находится в запущенном состоянии и почти неподвижна.

Это свидетельствует о том, что российский флот страдает от нехватки запчастей, проблем с ремонтом и снабжением, заявили в украинском партизанском движении "АТЕШ".

"Металлолом вместо армии: техника РФ гниет под Севастополем. Наши агенты обнаружили военно-техническую стоянку Черноморского флота РФ в Крыму по координатам 44.56485, 33.52116. То, что мы там увидели, шокирует: почти вся техника устаревшая, неподвижная и заброшенная", — говорится в сообщении.

Место расположения военной техники Черноморского флота РФ в Крыму Фото: Атеш

Партизаны уточнили, что многие машины давно выведены из строя и стоят в открытом поле без надлежащей охраны.

"Это наглядно показывает, что российский флот страдает от нехватки запчастей, проблем с ремонтом и снабжением, а его оперативная мобильность и боеспособность находятся на критически низком уровне", — отметили в "АТЕШ".

Там также отметили, что российский флот пытается использовать старую технику как резерв, что является еще одним доказательством истощения ресурсов и слабости военной машины врага.

Военная техника ЧФ РФ гниет под Севастополем Фото: Атеш

Напомним, 24 августа партизаны вывели из строя железнодорожный объект в Караево-Черкесской Республике России.

12 августа в "АТЭШ" сообщили, что ВС РФ корректируют удары по Украине с вертолетного завода в оккупированном Крыму.