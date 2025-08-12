ВС РФ корректируют удары по Украине с вертолетного завода в оккупированном Крыму, — АТЕШ

Наличие вертолетного центра Российской Федерации в оккупированном Крыму влияет на интенсивность атак по мирным городам юга Украины — Херсону, Николаеву, Запорожью. Это не просто цеха для ремонта — это нервный центр оккупационной авиации, говорят украинские подпольщики.

В оккупированном Севастополе в Крыму вертолетный завод стал центром координации авиаударов по югу Украины. Об этом сообщают участники партизанского движения "АТЕШ".

Сообщается, что участники движения "АТЕШ" побывали в районе Севастопольского авиационного завода — сейчас это филиал ФГУП "Авиакомплект". Выяснилось, что он активно вовлечен в поддержку российской военной авиации. Предприятие ремонтирует вертолеты для Минобороны РФ и одновременно стало важнейшим узлом военной логистики.

"На его территории создан командный пункт, через который планируются боевые вылеты на юг Украины. По сути, именно здесь принимаются ключевые решения по выбору целей и координации авиаударов", — говорится в сообщении.

Вертолетный завод в Севастополе

Участники движения "АТЕШ" обнаружили, что на территорию бывшего завода регулярно прибывают офицеры ВКС РФ из Джанкоя и Ростова-на-Дону. Здесь координируются удары, обслуживаются экипажи, проходят подготовку и восстановление группы вертолетов.

"Наличие такого центра влияет на интенсивность атак по мирным городам юга Украины — Херсону, Николаеву, Запорожью. Это не просто цеха для ремонта — это нервный центр оккупационной авиации. Все зафиксированные данные о персонале, технике и деятельности объекта уже переданы Силам обороны Украины", — отмечает украинское подполье.

Напомним, что 8 августа ГУР Минобороны ударило по радиолокационной станции ВС РФ в Крыму. РЛС прошла испытания только в 2020-2021 годах и по данным из открытых источников стала на вооружение в этот же промежуток времени. Вероятно, Россия имеет лишь несколько таких станций.

Украинские OSINT-аналитики собрали информацию о точках в Крыму, где раздавались взрывы утром 7 августа. Согласно сообщениям в сети, под ударами были Джанкойский и Красногвардейский районы, а также города Судак, Белогорск, Керчь и Феодосия.