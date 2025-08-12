ЗС РФ коригують удари по Україні з вертольотного заводу в окупованому Криму, — АТЕШ

Наявність вертолітного центру Російської Федерації в окупованому Криму впливає на інтенсивність атак по мирних містах півдня України — Херсону, Миколаєву, Запоріжжю. Це не просто цехи для ремонту — це нервовий центр окупаційної авіації, кажуть українські підпільники.

В окупованому Севастополі в Криму вертолітний завод став центром координації авіаударів по півдню України. Про це повідомляють учасники партизанського руху "АТЕШ".

Повідомляється, що учасники руху "АТЕШ" побували в районі Севастопольського авіаційного заводу — зараз це філія ФГУП "Авіакомплект". З'ясувалось, що він активно залучений у підтримці російської військової авіації. Підприємство ремонтує гелікоптери для Міноборони РФ і водночас стало найважливішим вузлом військової логістики.

"На його території створено командний пункт, через який плануються бойові вильоти на південь України. По суті, саме тут ухвалюються ключові рішення щодо вибору цілей та координації авіаударів", — йдеться в повідомленні.

Вертолітний завод в Севастополі

Учасники руху "АТЕШ" виявили, що на територію колишнього заводу регулярно прибувають офіцери ВКС РФ із Джанкоя та Ростова-на-Дону. Тут координуються удари, обслуговуються екіпажі, проходять підготовку та відновлення групи гелікоптерів.

"Наявність такого центру впливає на інтенсивність атак по мирних містах півдня України — Херсону, Миколаєву, Запоріжжю. Це не просто цехи для ремонту — це нервовий центр окупаційної авіації. Усі зафіксовані дані про персонал, техніку та діяльність об'єкта вже передані Силам оборони України", — зазначає українське підпілля.

Нагадаємо, що 8 серпня ГУР Міноборони вдарило по радіолокаційній станції ЗС РФ у Криму. РЛС пройшла випробування лише у 2020–2021 роках і за даними з відкритих джерел стала на озброєння в цей же проміжок часу. Ймовірно, Росія має лише кілька таких станцій.

Українські OSINT-аналітики зібрали інформацію про точки в Криму, де лунали вибухи вранці 7 серпня. Згідно з повідомленнями в мережі, під ударами були Джанкойський та Красногвардійський райони, а також міста Судак, Білогірськ, Керч і Феодосія.