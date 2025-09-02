Атака дронів на Білу Церкву: одна людина загинула, в місті спалахнула пожежа (фото)

Росіяни атакували місто в Київській області "Шахедами". Вогонь спалахнув у гаражному кооперативі, в житлових будинках вилетіли вікна.

"Другу ніч поспіль Білоцерківська громада зазнає атаки ворожих дронів. Унаслідок виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого", - повідомив виконувач обов'язків голови Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.

Фото: ДСНС

Пожежа в Білій Церкві після атаки росіян Фото: ДСНС

За словами посадовця, всі служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Вовкотруб попередив, що в деяких районах можливе задимлення та закликав містян зачинити вікна і зберігати спокій.

Керівник Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що тіло загиблого чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі в гаражному кооперативі.

"У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств", - написав він.

В Білій Церкві загинув чоловік Фото: ДСНС

Внаслідок атаки виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня ночі внаслідок удару російських безпілотників по нежитлових будівлях у Сумах спалахнула масштабна пожежа.

А 1 вересня Сергій "Флеш" повідомив. що ЗС РФ посилено розвідують стан захисту об'єктів енергетики України.