Атака дронов на Белую Церковь: один человек погиб, в городе вспыхнул пожар (фото)

Россияне атаковали город в Киевской области "Шахедами". Огонь вспыхнул в гаражном кооперативе, в жилых домах вылетели окна.

"Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов. В результате возник пожар. К сожалению, есть пострадавшие и известно об одном погибшем", — сообщил исполняющий обязанности председателя Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По словам чиновника, все службы уже работают над ликвидацией последствий.

Вовкотруб предупредил, что в некоторых районах возможно задымление и призвал горожан закрыть окна и сохранять спокойствие.

Руководитель Киевской ОГА Николай Калашник уточнил, что тело погибшего мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара в гаражном кооперативе.

"В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий", — написал он.

Фото: ГСЧС

В результате атаки возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.

Напомним, в ночь на 2 сентября ночью в результате удара российских беспилотников по нежилым зданиям в Сумах вспыхнул масштабный пожар.

А 1 сентября Сергей "Флеш" сообщил. что ВС РФ усиленно разведывают состояние защиты объектов энергетики Украины.