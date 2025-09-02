По меньшей мере 15 взрывов: российский Ростов-на-Дону подвергся мощной атаке дронов (видео)

Беспилотники атаковали город Ростов-на-Дону (РФ). Ночью там было зафиксировано около 15 взрывов.

Related video

В западной части местные жители сообщали, что после одного из взрывов у них "мигал свет", также в городе начались пожары, сообщает российский Telegran-канал ASTRA.

Российские Telegram-паблики также сообщают, что в Ростове-на-Дону в результате дроновой атаки были попадания в многоэтажки. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в городе были повреждены два многоэтажных жилых дома и пострадали четыре человека.

Также российские каналы передают, что над регионом ночью якобы было перехвачено и подавлено 13 беспилотников.

Напомним, в ночь на сегодня российские дроны ударили по Сумам. Там вспыхнул масштабный пожар. К счастью, обошлось без жертв.

Также Фокус сообщал, что один человек погиб в результате атаки беспилотников на Белую Церковь Киевской области. Также есть информация о пострадавших. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, в некоторых районах города возможно задымление.

Еще стало известно, как РФ хранит военную технику Черноморского флота. Партизаны из движения АТЕШ обнародовали кадры, на которых видно, что военно-техническая стоянка под оккупированным Севастополем напоминает "пункт сбора металлолома". В частности, многие машины давно выведены из строя и стоят под открытым небом, причем без надлежащей охраны.