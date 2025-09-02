Большинство летели на Киев: в ВСУ рассказали, сколько "Шахедов" сбили над Украиной днем 2 сентября
Россияне утром 2 сентября атаковали Украину 53 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила и подавила средствами радиоэлектронной борьбы 48 из них.
После ничего обстрела россияне совершили повторную атаку на Украину 2 сентября утром. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 2 сентября сообщила, что враг запускал беспилотные летательные аппараты с северного направления.
Большинство российских дронов летели в направлении столицы. По состоянию на 16:00 было сбито или подавлено 48 из 53 вражеских воздушных целей. Однако российская атака на Украину на момент публикации новости еще продолжается, около 16:00 новые группы БПЛА ВС РФ фиксировались и Черниговской и Сумской областях — в этих областях еще объявлена воздушная тревога.
В Черниговской области 2 августа, по данным Национальной полиции, вражеский дрон ударил по зданию закрытой школы в приграничном городе Семеновка Новгород-Северского района. Информации о пострадавших нет.
Атака на Украину 2 сентября: большинство "Шахедов" летели на Киев
Утром 2 сентября Киев массированно атаковали "Шахеды", по данным мониторинговых каналов около 9 часов над столицей фиксировали до 15 вражеских дронов.
В КГГА сообщали, что в результате атаки "Шахедов" на столицу 2 сентября обломки воздушных целей упали в Голосеевском районе и на территории закрытого на ремонт детского сада в Днепровском районе, повреждений зданий и информации о пострадавших на момент публикации новости нет.
Издание "Милитарный" со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщало, что "Шахеды" летели на Киев через Беларусь.
В соцсетях распространялись видео с киевскими детьми, которые из-за вражеской дроновую атаку были вынуждены начать учебный год в метро.