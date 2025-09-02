Большинство летели на Киев: в ВСУ рассказали, сколько "Шахедов" сбили над Украиной днем 2 сентября

Россияне утром 2 сентября атаковали Украину 53 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила и подавила средствами радиоэлектронной борьбы 48 из них.

После ничего обстрела россияне совершили повторную атаку на Украину 2 сентября утром. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 2 сентября сообщила, что враг запускал беспилотные летательные аппараты с северного направления.

Большинство российских дронов летели в направлении столицы. По состоянию на 16:00 было сбито или подавлено 48 из 53 вражеских воздушных целей. Однако российская атака на Украину на момент публикации новости еще продолжается, около 16:00 новые группы БПЛА ВС РФ фиксировались и Черниговской и Сумской областях — в этих областях еще объявлена воздушная тревога.

На Черниговщине и Сумщине по состоянию на 16:00 продолжается воздушная тревога из-за угрозы удара БПЛА Фото: скриншот

В Черниговской области 2 августа, по данным Национальной полиции, вражеский дрон ударил по зданию закрытой школы в приграничном городе Семеновка Новгород-Северского района. Информации о пострадавших нет.

Россияне на Черниговщине ударили дроном по зданию неработающей школы Фото: Национальная полиция Российский дрон повредил здание школы в Черниговской области Фото: Национальная полиция

Атака на Украину 2 сентября: большинство "Шахедов" летели на Киев

Утром 2 сентября Киев массированно атаковали "Шахеды", по данным мониторинговых каналов около 9 часов над столицей фиксировали до 15 вражеских дронов.

В КГГА сообщали, что в результате атаки "Шахедов" на столицу 2 сентября обломки воздушных целей упали в Голосеевском районе и на территории закрытого на ремонт детского сада в Днепровском районе, повреждений зданий и информации о пострадавших на момент публикации новости нет.

Издание "Милитарный" со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщало, что "Шахеды" летели на Киев через Беларусь.

В соцсетях распространялись видео с киевскими детьми, которые из-за вражеской дроновую атаку были вынуждены начать учебный год в метро.