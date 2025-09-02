Российские "Шахеды" летели на Киев через Беларусь: каковы причины инцидентов, — мониторы (карта)

Случаи, когда российские ударные дроны проникали на территорию Беларуси из Украины, неоднократные. Эксперты объясняют это сбоями в их навигационной системе.

Во время утренней воздушной атаки 2 сентября российский дрон-камикадзе "Шахед" залетел на территорию Украины через Беларусь. Это зафиксировали украинские средства обнаружения воздушных угроз, сообщает "Милитарный" со ссылкой на данные мониторингового ресурса "еРадар".

Отмечается, что один БпЛА или группа беспилотников пересекли украинскую границу в районе Чернобыльской зоны отчуждения. После этого они направились в южном направлении.

Карта "еРадара", которая показывает движение "Шахеда" с территории Беларуси

Воздушные Силы ВСУ одновременно сообщили, что обнаружены вражеские БпЛА, которые движутся в сторону украинской столицы, а также города Васильков и Боровую. Позже дроны изменили курс на Житомирскую область.

"Это уже не первый случай использования российскими военными воздушного пространства Беларуси для пролета ударных беспилотников. Прошлый случай был зафиксирован в июле этого года", — пишет "Милитарный".

Атака "Шахедов" — что происходит на границе Беларуси

Утром 28 июля жители Литвы сообщили о беспилотнике, замеченном в небе на высоте примерно 200 метров неподалеку от Вильнюса. По предварительной информации, дрон пересек государственную границу и залетел на территорию страны со стороны Беларуси.

12 июля вертолет Ми-24 ПВО Беларуси в воздушном пространстве страны сбил российский беспилотник типа "Гербера". Обломки сбитого дрона упали на территории Гомельской области.

В сентябре 2024 года 15 российских "шахедов" за ночь были локально потеряны на территории Украины. По словам эксперта Александра Коваленко, два дрона-камикадзе вернулись в Россию, а еще один улетел в Беларусь.

В Калинковичах на территории Беларуси утром, 3 октября, во время воздушной атаки РФ на Украину взорвался российский "Шахед".

Напоминаем, Фокус писал об утренней атаке "Шахедов" на Киев: насчитали около 20 единиц.