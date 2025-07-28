"Громкий звук, похожий на мопед": в Литву залетел беспилотник со стороны Беларуси (видео)

Утром 28 июля жители Литвы сообщили о беспилотнике, замеченном в небе на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса. По предварительной информации, дрон пересек государственную границу и залетел на территорию страны со стороны Беларуси.

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На ситуацию оперативно отреагировали литовские силовики — полиция и Национальный центр управления в кризисных ситуациях, сообщила телерадиокомпания LRT.

Представитель центра Дарюс Бута подтвердил факт инцидента и подчеркнул, что все службы оповещены и работают над выяснением обстоятельств. Жителям рекомендовано немедленно сообщать о любых подобных объектах и в случае падения не приближаться к ним.

Позже правоохранительные органы сообщили, что ответственные структуры работают на возможных местах падения БПЛА. При этом официального подтверждения, что дрон действительно упал, пока нет. Власти также подчеркивают, что на данный момент достоверной информации о потенциальной угрозе от объекта не поступало.

Версия о дроне типа "Гербер"

В соцсетях и местных СМИ жители Вильнюса делятся своими наблюдениями. Характерный звук, похожий на работу мопеда, был замечен в разных районах столицы примерно с 4:40 до 5:00 утра. Один из очевидцев, общественный деятель Гарольдас Мацкявичюс, сообщил, что дрон пролетел над его домом в 4:56 утра на малой высоте. Продолжительность звука составила 5–6 секунд, что указывает на высокую скорость объекта.

По предварительной оценке военного аналитика Яна Матвеева, опубликованной в Telegram, по форме аппарат напоминает дрон типа "Гербер". Этот тип БПЛА ранее уже применялся в рамках трансграничных операций на территории Украины и приграничных районов стран Балтии.

"Погода сегодня благоприятствует метеозондам, которые контрабандисты используют для перевозки своих грузов", — сообщила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Напомним, 12 июля вертолет Ми-24 ПВО Беларуси в воздушном пространстве страны сбил российский беспилотник типа “Гербера”. Обломки сбитого дрона упали на территории Гомельской области.

В мае государственный военно-промышленный комитет Беларуси представил новую версию ударного беспилотника под названием «Чекан-В». Данный аппарат предназначена для автономных групповых операций в составе роя численностью от 7 до 10 единиц.