Белорусский ВПК представил ударный дрон "Чекан-В", способный работать в режиме роя

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси представил новую версию ударного беспилотного летательного аппарата «Чекан». Модернизированная модель получила обозначение «Чекан-В» и предназначена для автономных групповых операций в составе роя численностью от 7 до 10 единиц.

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Об этом 18 мая сообщила в соцсетях пресс-служба белорусского комитета.

Согласно официальным данным, дальность полёта «Чекан-В» составляет до 25 км, продолжительность полёта — до 45 минут. Беспилотник весит 13 кг и несёт осколочно-фугасную боевую часть массой до 2,3 кг. Запуск осуществляется с помощью катапульты.

Впервые дрон «Чекан» был представлен в июне 2021 года, а уже в июле 2022-го в небе над Украиной был зафиксирован и впоследствии сбит аппарат, визуально схожий с этим БПЛА. Тогда были опубликованы фото обломков с характерным сферическим кожухом оптической системы. Однако, как отметили обозреватели “Милитарного”, с высокой вероятностью речь шла не о белорусском аппарате, а о российском разведывательном дроне Zala, который имеет схожую аэродинамическую компоновку.

Беларусь готовится производить дроны для РФ

На фоне демонстрации «Чекан-В» продолжается развитие сотрудничества между Минском и Москвой в сфере беспилотных технологий. В апреле 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею строительства завода по производству БПЛА для нужд России. А в начале марта стало известно, что предприятие должно будет выпускать до 100 тысяч дронов ежегодно.

При этом Беларусь будет играть вспомогательную роль, производя отдельные комплектующие и участвуя в расширении общей производственной цепочки для развития российской индустриальной базы в сфере беспилотных систем.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заявил, что Россия может готовиться к новому наступлению с территории Беларуси уже этим летом, прикрываясь военными учениями. По его словам, именно таким образом Москва начинает новые атаки.

Комментируя слова главы государства военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что под ударом могут оказаться страны Балтии, однако в таком случае будет нанесен ответный удар непосредственно по Москве.