Білоруський ВПК представив ударний дрон "Чекан-В", здатний працювати в режимі рою

Державний військово-промисловий комітет Білорусі представив нову версію ударного безпілотного літального апарату "Чекан". Модернізована модель отримала позначення "Чекан-В" і призначена для автономних групових операцій у складі рою чисельністю від 7 до 10 одиниць.

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Про це 18 травня повідомила в соцмережах пресслужба білоруського комітету.

Згідно з офіційними даними, дальність польоту "Чекан-В" становить до 25 км, тривалість польоту — до 45 хвилин. Безпілотник важить 13 кг і несе осколково-фугасну бойову частину масою до 2,3 кг. Запуск здійснюється за допомогою катапульти.

Уперше дрон "Чекан" було презентовано в червні 2021 року, а вже в липні 2022-го в небі над Україною було зафіксовано та згодом збито апарат, візуально схожий із цим БПЛА. Тоді було опубліковано фото уламків із характерним сферичним кожухом оптичної системи. Однак, як зазначили оглядачі "Мілітарного", з високою ймовірністю йшлося не про білоруський апарат, а про російський розвідувальний дрон Zala, що має схоже аеродинамічне компонування.

Білорусь готується виробляти дрони для РФ

На тлі демонстрації "Чекан-В" триває розвиток співпраці між Мінськом і Москвою у сфері безпілотних технологій. У квітні 2025 року президент Білорусії Олександр Лукашенко підтримав ідею будівництва заводу з виробництва БПЛА для потреб Росії. А на початку березня стало відомо, що підприємство повинно буде випускати до 100 тисяч дронів щорічно.

При цьому Білорусь відіграватиме допоміжну роль, виробляючи окремі комплектуючі та беручи участь у розширенні загального виробничого ланцюжка для розвитку російської індустріальної бази у сфері безпілотних систем.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня заявив, що Росія може готуватися до нового наступу з території Білорусі вже цього літа, прикриваючись військовими навчаннями. За його словами, саме в такий спосіб Москва розпочинає нові атаки.

Коментуючи слова глави держави, військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що під ударом можуть опинитися країни Балтії, однак у такому разі буде завдано удару у відповідь безпосередньо по Москві.