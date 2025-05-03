Може бути не лише Україна: військовий вважає наступ з Білорусі можливим, але є нюанси

Росія дійсно може накопичувати свою військову силу у Білорусі, однак під загрозою не лише Україна, а й держави Балтії: першою під удар може опинитися Естонія, а також Литва та Латвія.

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Таку думку озвучив льотчик-інструктор, військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан під час розмови з кореспондентами "24 каналу".

Військовий підтвердив нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Кремль справді може готуватися до проведення операції з території Білорусі. Тоді український лідер повідомив про те, що це може відбутися вже влітку 2025 року.

За словами Світана, росіяни "конкретно готуються" до проведення військових операцій, що загрожують Україні та країнам Балтії. Однак Україну така доля може оминути — все через те, що чинний лідер Білорусі Олександр Лукашенко "добре розуміє", що тоді буде очікувати на його країну та режим.

"Лукашенко прекрасно розуміє – як тільки росіяни знову полізуть до України з боку Білорусі, так одразу вимкнеться уся білоруська економіка", — підкреслив військовий.

Світан зазначив, що у випадку реальних дій з цієї сторони ЗСУ будуть бити по всіх військових цілях на території Білорусі. Як і у випадку з Росією, де Збройні сили атакують військові об'єкти та зокрема нафтопереробні заводи, що працюють на російську воєнну машину, у Білорусі під удар потраплять місцеві НПЗ. Це має "зруйнувати білоруську економіку".

"Ми завдамо ударів по усіх військових цілях. Починаючи з Мозирському НПЗ, закінчуючи Нафтаном, Білкалієм і так далі", — сказав Світан.

Під ударом можуть опинитися країни Балтії

Військовий зазначає: загроза з території Білорусі може очікувати низку країн Балтії. Зокрема першою під удар, найімовірніше, потрапить Естонія. Однак там, підкреслив Світан, активно готуються до схожих загроз, накопичуючи озброєння, зокрема ракети.

"Якщо таке відбудеться, одразу буде удар по Москві", — вважає Світан.

Також загроза може очікувати на Литву та Латвію. Зазначимо, що Литва також готується до ймовірного нападу з Білорусі та укріплює Сувалкський коридор.

Варто зауважити, що у Державній прикордонній службі 30 квітня заявили, що білоруський напрямок продовжує залишатися загрозливим. Однак наразі, стверджує речник відомства Андрій Демченко, ситуація на кордоні не змінилася, і російських підрозділів на цій території, які могли б становити загрозу для України, військові не спостерігають.

Нагадаємо, 30 квітня Фокус з'ясовував, що удар з Білорусі може бути завдано як інструмент додаткового тиску на Україну та країни НАТО.

18 квітня POLITICO повідомило, що Литва готується до нападу Росії.