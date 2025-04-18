Будуть атакувати НАТО в найвразливішому місці: Литва готується до нападу Росії

Литва зміцнює Сувалкський коридор — малонаселену ділянку лісової рівнини завширшки 100 кілометрів, що з'єднує Польщу і Литву і межує з союзником Кремля Білоруссю і Калінінградською областю Росії.

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Про це пише POLITICO.

Литва має намір модернізувати і зміцнити другий маршрут через Сувалкський коридор — найважливіший контрольний пункт на кордоні з Польщею, який розглядають як один із найімовірніших районів для будь-якого майбутнього нападу Росії на Європейський Союз і НАТО.

"Ці дороги мають вирішальне значення для нас з погляду безпеки та оборони. Вони завжди були частиною нашого військово-цивільного планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи", — сказав заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас у телефонному інтерв'ю.

Сувалкський коридор — вважається однією з найвразливіших точок НАТО, слугуючи життєво важливим сухопутним коридором, що зв'язує країни Балтії з іншою частиною альянсу НАТО. Він з'єднує Польщу і Литву та межує з Білоруссю і Калінінградським ексклавом Росії. Повністю роботи завершать тільки 2028 року.

Сувалкський коридор на карті Фото: militarytimes.com

Нині через Литву проходять дві основні дороги: одна з них іде з Каунаса в Литві до Варшави і є частиною військового коридору Via Baltica, а інша — це звичайний маршрут між литовською столицею Вільнюсом і польським містом Августов.

Литва спільно з Польщею вживає заходів щодо розширення своєї військової інфраструктури за межі Via Baltica, яка є основним маршрутом перекидання підкріплень союзників у країну.

Via Baltica і лінія Rail Baltica — проєкт із будівництва високошвидкісного залізничного сполучення з Прибалтики до Польщі — наразі служать основними каналами для військової мобільності. Мета полягає в тому, щоб поліпшити потік товарів, полегшити переміщення військ і підтримати потенційну евакуацію цивільного населення в разі війни.

Ці зусилля є частиною ширшого європейського прагнення інвестувати в інфраструктуру подвійного призначення — проєкти, покликані задовольняти як цивільні, так і військові потреби. Такі країни, як Іспанія, Бельгія та Словаччина, проводять аналогічні модернізації. Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що блоку необхідно буде витратити щонайменше 70 мільярдів євро на термінову адаптацію своїх залізничних, автомобільних, морських і повітряних коридорів.

Годляускас також заявив, що подібні операції з охорони кордону, ймовірно, будуть уважно відстежуватися Росією.

Крім цього, Литва обговорює з іншими країнами НАТО та ЄС, як боротися з глушінням GPS з боку Росії, що вже впливає на цивільну авіацію та навігаційні системи.

Хоча проєкт дороги відповідає цілям військової мобільності ЄС і НАТО, офіційно він не є частиною програм жодної з цих організацій. Натомість він фінансується як двостороння ініціатива між польськими та литовськими міністерствами транспорту та оборони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Литві впевнені: Росія нападе на країни Балтії до 2030 року.