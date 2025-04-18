Будут атаковать НАТО в самом уязвимом месте: Литва готовится к нападению России

Литва укрепляет Сувалкский коридор — малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 километров, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с союзником Кремля Беларусью и Калининградской областью России.

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Об этом пишет POLITICO.

Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор — важнейший контрольный пункт на границе с Польшей, который рассматривается как один из наиболее вероятных районов для любого будущего нападения России на Европейский Союз и НАТО.

"Эти дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса", — сказал заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в телефонном интервью.

Сувалкский коридор — считается одной из самых уязвимых точек НАТО, служа жизненно важным сухопутным коридором, связывающим страны Балтии с остальной частью альянса НАТО. Он соединяет Польшу и Литву и граничит Беларусью и Калининградским эксклавом России. Полностью работы завершат только в 2028 году.

Сувалкский коридор на карте Фото: militarytimes.com

В настоящее время через Литву проходят две основные дороги: одна из них идет из Каунаса в Литве в Варшаву и является частью военного коридора Via Baltica, а другая — это обычный маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну.

Via Baltica и линия Rail Baltica — проект по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения из Прибалтики в Польшу — в настоящее время служат основными каналами для военной мобильности. Цель состоит в том, чтобы улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны.

Эти усилия являются частью более широкого европейского стремления инвестировать в инфраструктуру двойного назначения — проекты, призванные удовлетворять как гражданские, так и военные потребности. Такие страны, как Испания, Бельгия и Словакия, проводят аналогичные модернизации. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что блоку необходимо будет потратить не менее 70 миллиардов евро на срочную адаптацию своих железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных коридоров.

Годляускас также заявил, что подобные операции по охране границы, вероятно, будут внимательно отслеживаться Россией.

Кроме этого, Литва обсуждает с другими странами НАТО и ЕС, как бороться с глушением GPS со стороны России, что уже влияет на гражданскую авиацию и навигационные системы.

Хотя проект дороги соответствует целям военной мобильности ЕС и НАТО, официально он не является частью программ ни одной из этих организаций. Вместо этого он финансируется как двусторонняя инициатива между польскими и литовскими министерствами транспорта и обороны.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Литве уверены: Россия нападет на страны Балтии до 2030 года.