Велика війна поруч: Литва готується до нападу Росії на країни НАТО до 2030 року (відео)

Литовська армія збирається в найближчі 5 років створити спецпідрозділи для відбиття атак. Президент Литви впевнений, що Україна встигне вступити до Євросоюзу до початку агресії РФ.

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Литва готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року, до цього часу Україна може вступити до Євросоюзу. Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа під час Європейської конференції президентів парламентів у Страсбурзі.

За його словами, за наступні 4-5 років у Литві створять національні військові підрозділи, повністю забезпечені необхідним озброєнням та інфраструктурою для відбиття можливої агресії.

"Наші розрахунки показують, що якщо сценарій буде таким, то в нас є ще до п'яти років. Якщо санкції з РФ знімуть, у нас буде ще менше часу на підготовку до наступного етапу агресії", — визнав Науседа.

Ситуація доволі серйозна, але у Литви є всі засоби для ухвалення рішень і підготовки, упевнений він.

У своєму виступі він торкнувся теми вступу України до Євросоюзу і сказав, що вона може випередити країни Західних Балкан. Усі вимоги для вступу в блок реально виконати до 2030 року.

"Усе залежить від бажання і відданості наших українських партнерів. Я бачу, що ці параметри перебувають на високому рівні", — підсумував він.

Нагадаємо, російська армія розмістила п'ять атомних підводних човнів на секретній базі Західна Ліца біля кордону з Норвегією. Цей пункт — основна опорна точка для підводних сил РФ в Арктиці.

У Москві раніше погрожували НАТО війною в разі відправки західних миротворців в Україну. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв говорив, що частина європейських лідерів "вдають із себе тупих".