Может быть не только Украина: военный считает наступление из Беларуси возможным, но есть нюансы

Россия действительно может накапливать свою военную силу в Беларуси, однако под угрозой не только Украина, но и государства Балтии: первой под удар может оказаться Эстония, а также Литва и Латвия.

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Такое мнение озвучил летчик-инструктор, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан во время разговора с корреспондентами "24 канала".

Военный подтвердил недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кремль действительно может готовиться к проведению операции с территории Беларуси. Тогда украинский лидер сообщил о том, что это может произойти уже летом 2025 года.

По словам Свитана, россияне "конкретно готовятся" к проведению военных операций, угрожающих Украине и странам Балтии. Однако Украину такая судьба может обойти — все потому, что действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко "хорошо понимает", что тогда будет ожидать его страну и режим.

"Лукашенко прекрасно понимает — как только россияне снова полезут в Украину со стороны Беларуси, так сразу выключится вся белорусская экономика", — подчеркнул военный.

Свитан отметил, что в случае реальных действий с этой стороны ВСУ будут бить по всем военным целям на территории Беларуси. Как и в случае с Россией, где Вооруженные силы атакуют военные объекты и в частности нефтеперерабатывающие заводы, работающие на российскую военную машину, в Беларуси под удар попадут местные НПЗ. Это должно "разрушить белорусскую экономику".

"Мы нанесем удары по всем военным целям. Начиная с Мозырского НПЗ, заканчивая Нафтаном, Билкалием и так далее", — сказал Свитан.

Под ударом могут оказаться страны Балтии

Военный отмечает: угроза с территории Беларуси может ожидать ряд стран Балтии. В частности первой под удар, скорее всего, попадет Эстония. Однако там, подчеркнул Свитан, активно готовятся к подобным угрозам, накапливая вооружение, в частности ракеты.

"Если такое произойдет, сразу будет удар по Москве", — считает Свитан.

Также угроза может ожидать Литву и Латвию. Отметим, что Литва также готовится к вероятному нападению из Беларуси и укрепляет Сувалкский коридор.

Стоит заметить, что в Государственной пограничной службе 30 апреля заявили, что белорусское направление продолжает оставаться угрожающим. Однако сейчас, утверждает представитель ведомства Андрей Демченко, ситуация на границе не изменилась, и российских подразделений на этой территории, которые могли бы представлять угрозу для Украины, военные не наблюдают.

Напомним, 30 апреля Фокус выяснял, что удар по Беларуси может быть нанесен как инструмент дополнительного давления на Украину и страны НАТО.

18 апреля POLITICO сообщило, что Литва готовится к нападению России.