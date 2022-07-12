Українські військові вперше збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан" (фото)

Баражувальий снаряд призначений для ураження цілей на дистанції до 25 км, він може атакувати живу силу й техніку.

Бійці ЗСУ на сході України збили безпілотник білоруського виробництва. Про це повідомляється в групі BLITZ Aircraft Unmanned у "Фейсбуці".

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Спочатку в мережі з'явилися фотографії збитого безпілотника невідомого виробника. Раніше подібні дрони на війні були помічені. Учасники групи допомогли встановити, що залишки збитого дрона — це білоруський баражувальний боєприпас УБАК-25 "Чекан".

Білоруський безпілотник "Чекан"

Дрон-камікадзе оснащується кумулятивним зарядом KZ-6 і електричним приводом. Максимальна дальність дії баражувального снаряда — 25 кілометрів. Він здатний вражати живу силу та бойову техніку, проте тільки вдень і за хорошої видимості.

"Чекан" є одним із найсучасніших безпілотних комплексів в армії Білорусі. Це справді був перший зафіксований факт його бойового застосування. Водночас офіційної інформації про передачу дрона-камікадзе РФ чи будь-якій іншій країні не було.

Нагадаємо, у Білорусі анонсували старт навчань біля українських кордонів на Гомельщині. До них залучать сили територіальних військ.

Раніше Білий дім повідомляв, що Іран готується передати Росії сотні ударних безпілотників.