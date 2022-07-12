Украинские военные впервые сбили белорусский дрон-камикадзе "Чекан" (фото)

Барражирующий снаряд предназначен для поражения целей на дистанции до 25 км, он может атаковать живую силу и технику.

Бойцы ВСУ на востоке Украины сбили беспилотник белорусского производства. Об этом сообщается в группе BLITZ Aircraft Unmanned в Фейсбуке.

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Сперва в сети появились фотографии сбитого беспилотника неизвестного производителя. Ранее подобные дроны на войне были замечены. Участники группы помогли установить, что остатки сбитого дрона — это белорусский барражирующий боеприпас УБАК-25 "Чекан".

Белорусский беспилотник "Чекан"

Дрон-камикадзе оснащается кумулятивным зарядом KZ-6 и электрическим приводом. Максимальная дальность действия барражирующего снаряда — 25 километров. Он способен поражать живую силу и боевую технику, однако только в дневное время суток и при хорошей видимости.

"Чекан" является одним из самых современных беспилотных комплексов в армии Беларуси. Это был первый зафиксированный факт его боевого применения. Вместе с тем официальной информации о передаче дрона-камикадзе в РФ или любую другую страну не было.

Напомним, в Беларуси анонсировали старт учений у украинских границ в Гомельской области. К ним привлекут силы территориальных войск.

Ранее Белый дом сообщал, что Иран готовится передать России сотни ударных беспилотников.