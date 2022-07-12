В Беларуси объявили о старте командно-штабных учений у украинских границ

К маневрам привлекут силы территориальных войск Жлобинского района в Гомельской области.

Министерство обороны Беларуси заявили о старте командно-штабных учения в Гомельской области у границ с Украиной. Об этом указывается в сообщении ведомства в Телеграме.

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Учения будут проходить с привлечением территориальных войск Жлобинского района Гомельской области. Они продлятся два дня — с 12 по 14 июля. Руководить ими будет зампредседателя Гомельского областного исполнительного комитета.

[ + – ] Гомельская область на карте Беларуси

Цель — оценка готовности должностных лиц территориальный войск (аналог территориальной обороны Украины) выполнять учебно-боевые задачи. Также заявляется о совершенствовании навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в умениях руководить личным составом при выполнении задач.

Военные отработают:

охрана и оборона объекта территориальной обороны

несение службы на КПП в ходе участия в выполнении мер военного положения.

Территориальные войска подчиняются управлению теробороны Генштаба Беларуси. В каждой области существует бригада территориальной обороны.

Напомним, в Беларуси впервые за последние пару месяцев вновь начал летать самолет дальнего радиообнаружения А-50 наряду с истребителями.

Советник Конгресса Пол Массаро заявил, что Украине надо разрешить наносить удары по военным объектам в РФ и Беларуси, чтобы уничтожать командные пункты и склады с боеприпасами.