У Білорусі оголосили про старт командно-штабних навчань біля українських кордонів

До маневрів залучать сили територіальних військ Жлобинського району в Гомельській області.

Міністерство оборони Білорусі заявили про старт командно-штабного навчання у Гомельській області біля кордонів з Україною. Про це йдеться у повідомленні відомства в телеграмі.

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Навчання відбуватимуться із залученням територіальних військ Жлобинського району Гомельської області. Вони триватимуть два дні — з 12 по 14 липня. Керуватиме ними заступник голови Гомельського обласного виконавчого комітету.

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Мета — оцінка готовності посадових осіб територіальних військ (аналог територіальної оборони України) виконувати навчально-бойові завдання. Також заявляється про вдосконалення навичок офіцерів запасу в роботі на пункті управління та в навичках керувати особовим складом під час виконання завдань.

Військові відпрацюють:

охорону й оборону об'єкта територіальної оборони;

несення служби на КПП у процес участі у виконанні заходів воєнного стану.

Територіальні війська підпорядковуються управлінню тероборони Генштабу Білорусі. У кожній області є бригада територіальної оборони.

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