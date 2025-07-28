"Гучний звук, схожий на мопед": у Литву залетів безпілотник з боку Білорусі (відео)

Уранці 28 липня жителі Литви повідомили про безпілотник, помічений у небі на висоті близько 200 метрів неподалік Вільнюса. За попередньою інформацією, дрон перетнув державний кордон і залетів на територію країни з боку Білорусі.

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На ситуацію оперативно відреагували литовські силовики — поліція і Національний центр управління в кризових ситуаціях, повідомила телерадіокомпанія LRT.

Представник центру Дарюс Бута підтвердив факт інциденту і наголосив, що всі служби сповіщені та працюють над з'ясуванням обставин. Мешканцям рекомендовано негайно повідомляти про будь-які подібні об'єкти і в разі падіння не наближатися до них.

Пізніше правоохоронні органи повідомили, що відповідальні структури працюють на можливих місцях падіння БПЛА. Водночас офіційного підтвердження, що дрон дійсно впав, поки немає. Влада також підкреслює, що наразі достовірної інформації про потенційну загрозу від об'єкта не надходило.

Версія про дрон типу "Гербер"

У соцмережах і місцевих ЗМІ жителі Вільнюса діляться своїми спостереженнями. Характерний звук, схожий на роботу мопеда, був помічений у різних районах столиці приблизно з 4:40 до 5:00 ранку. Один з очевидців, громадський діяч Гарольдас Мацкявічюс, повідомив, що дрон пролетів над його будинком о 4:56 ранку на малій висоті. Тривалість звуку становила 5-6 секунд, що вказує на високу швидкість об'єкта.

За попередньою оцінкою військового аналітика Яна Матвєєва, опублікованою в Telegram, за формою апарат нагадує дрон типу "Гербер". Цей тип БПЛА раніше вже застосовували в рамках транскордонних операцій на території України і прикордонних районів країн Балтії.

"Погода сьогодні сприяє метеозондам, які контрабандисти використовують для перевезення своїх вантажів", — повідомила міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене.

Нагадаємо, 12 липня вертоліт Мі-24 ППО Білорусі в повітряному просторі країни збив російський безпілотник типу "Гербера". Уламки збитого дрона впали на території Гомельської області.

У травні державний військово-промисловий комітет Білорусі представив нову версію ударного безпілотника під назвою "Чекан-В". Цей апарат призначений для автономних групових операцій у складі рою чисельністю від 7 до 10 одиниць.