Російські "Шахеди" летіли на Київ через Білорусь: які причини інцидентів, — монітори (карта)

Випадки, коли російські ударні дрони проникали на територію Білорусі з України, неодноразові. Експерти пояснюють це збоями у їхній навігаційній системі.

Related video

Під час ранкової повітряної атаки 2 вересня російський дрон-камікадзе "Шахед" залетів на територію України через Білорусь. Це зафіксували українські засоби виявлення повітряних загроз, повідомляє "Мілітарний" з посиланням на дані моніторингового ресурсу "єРадар".

Зазначається, що один БпЛА або група безпілотників пересікли український кордон в районі Чорнобильської зони відчуження. Після цього вони попрямували у південному напрямку.

Карта "єРадара", яка показує рух "Шахеда" з території Білорусі

Повітряні Сили ЗСУ водночас повідомили, що виявлено ворожі БпЛА, які рухаються в бік української столиці, а також міста Васильків та Борову. Пізніше дрони змінили курс на Житомирщину.

"Це вже не перший випадок використання російськими військовими повітряного простору Білорусі для прольоту ударних безпілотників. Минулий випадок був зафіксований у липні цього року", — пише "Мілітарний".

Випадки, коли російські ударні дрони-камікадзе "Шахед" проникали на територію Білорусі з України, пояснювали збоями у їхній навігаційній системі, пояснили на порталі.

Атака "Шахедів" — що відбувається на кордоні Білорусі

Уранці 28 липня жителі Литви повідомили про безпілотник, помічений у небі на висоті приблизно 200 метрів неподалік Вільнюса. За попередньою інформацією, дрон перетнув державний кордон і залетів на територію країни з боку Білорусі.

12 липня вертоліт Мі-24 ППО Білорусі в повітряному просторі країни збив російський безпілотник типу "Гербера". Уламки збитого дрона впали на території Гомельської області.

У вересні 2024 року 15 російських "шахедів" за ніч були локаційно втрачені на території України. За словами експерта Олександра Коваленка, два дрони-камікадзе повернулися до Росії, а ще один полетів до Білорусі.

У Калінковичах на території Білорусі вранці, 3 жовтня, під час повітряної атаки РФ на Україну вибухнув російський "Шахед".

Нагадуємо, Фокус писав про ранкову атаку "Шахедів" на Київ: нарахували близько 20 одиниць.