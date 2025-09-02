Київ масовано атакували "Шахеди" РФ: чути вибухи у передмістях столиці

Зранку 2 вересня Київ та Київська область опинились під масованою атакою дронів-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації. По столичному регіону вдарили близько 10-15 ударних безпілотників.

Related video

Близько 9 год 2 вересня у Києву оголосили повітряну тривогу через наліт "Шахедів" ЗС РФ, попередили у Повітряних силах ЗСУ. Безпілотники пролетіли Чернігівську область, дістались до Вишгорода, Ірпеня, Бучі. Крім того, ще одна зграя підійшла з боку Оболоні, Виноградаря та Троєщини.

Згідно з даними моніторингових каналів, над Києвом зафіксували 15 БпЛА. Після цього стало відомо про вибухи на лівобережжі, а за кілька хвилин — на правобережжі столиці. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що над столицею працюють засоби ППО: про руйнування та постраждалих даних поки немає.

Близько 10 год над Києвом та околицями кружляли сім "Шахедів", а над Чернігівщиною у бік столичного регіону рухались ще 17, повідомили у моніторинговому каналі журналіста Андрія Смолія. Точки, над якими зафіксували російські ударні БПЛА — це Позняки, Голосіївський район, ВДНГ і Теремки, Бровари, Вишгород, Чорнобильська зона та водосховище.

Атака Шахедів — деталі

У соцмережах з'явились кадри з Києва, який зранку 2 вересня атакували "Шахеди" РФ. На відео — діти та підлітки, які саме прямували у навчальні заклади, але тепер ховаються у метро від російського нальоту.

Тим часом Київська міська військова адміністрація повідомила, що засоби ППО працюють по повітряних цілях над столицею. У дописі адміністрації попереджають людей, що слід ховатись у сховищах та не фіксувати роботу по дронах. Повітряні сили у Telegram-каналі уточнили, що "Шахеди" рухались на Київ, Васильків, Борову. Згодом опублікували оновлення: дрони дістались до Житомирської та Вінницької областей, а ще одна зграя летить з-під Чернігова.

Новина доповнюється…