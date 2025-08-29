Завод Bayraktar у Києві потрапив під ракетний удар: деталі російської атаки (відео)

В ніч на 28 серпня Збройні сили Російської Федерації могли пошкодити завод "Байрактар", щойнозбудований на околиці Києва. У мережі з'явились кадри ймовірного влучання двох засобів ураження. Тим часом українська влада офіційно не підтвердила, що постраждало саме це підприємство.

На відео з місця подій у кадр потрапив завод "Байрактар" — виробничі приміщення та частина стоянки. Про те, що відбулось влучання саме по цьому об'єкту, місцевий депутат Ігор Зінкевич написав у Telegram-каналі. Фокус зібрав інформацію про можливий удар по підприємству, який мав випускати дрони для ЗСУ.

Завод "Байрактар"— деталі удару 28 серпня

Допис Зінкевича з'явився близько 12 год 28 серпня. Депутат написав, що під удар ракет РФ потрапив завод з виробництва безпілотників під Києвом. З його слів, постраждав завод з виробництва "Байрактарів": по підприємству, ймовірно, влучили два російських засоби ураження. Також посадовець стверджував, що виробничі приміщення серйозно пошкоджені.

"Цієї ночі по відомому заводу Bayraktar у Києві було завдано удару. Зафіксовано два влучання — виробничі потужності зазнали серйозних пошкоджень", — написав Зінкевич.

Крім того, депутат уточнив, що завод Bayraktar у Києві був майже готовий до початку виробництва безпілотників, а працівники завершували навчання. Водночас наголошувалось, що ЗС РФ били по підприємству вчетверте протягом останніх шести місяців.

Що відомо про завод "Байрактар"

Завод "Байрактар" — це підприємство турецької компанії Baykar, яка у 2022 році оголосила про бажання збудувати нові виробничі потужності в Україні. В лютому 2024 року на порталі компанії з'явилось повідомлення, що процес стартував. Генеральний директор Халюк Байрактар заявив, що будівництво триватиме 12 місяців і в підсумку планують працевлаштувати близько 500 українців. Через 12 місяців почнеться фінальний етап, зауважив СЕО компанії: на завод "Байрактар" привезуть обладнання та налагодять виробничі процеси. Орієнтовна потужність — 120 дронів щороку.

"На запитання, чи проблеми безпеки, пов'язані з триваючим конфліктом, створюватимуть занепокоєння для заводу, він відповів, що плани "повністю реалізуються" і що "ніщо" не може їх зупинити", — уточнили на порталі Baykar.

Реакція влади на наліт РФ на завод "Байрактар"

У мережі не відшукалось офіційних підтверджень України про те, що росіяни вдарили по заводу Bayraktar. Є лише вечірнє звернення президента Володимира Зеленського, у якому ідеться про атаку на турецьке підприємство: назва не вказується. Глава держави також зауважив, що зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та розповів про інцидент й про можливість завершення війни РФ.

"Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах", — ідеться у заяві Зеленського.

Чи є реакція Baykar на обстріл 28 серпня

На порталі та у соцмережах Baykar не відшукалось коментарів щодо атаки РФ на завод "Байрактар". Тим часом турецьке медіа уточнило, що будівництвом займалось ТОВ "Авіа Венчурс": товариство заснували у 2019 році для керівництва активами в Україні. Згідно з угодою, укладеною у лютому 2022 року з урядом, планули виготовляти Bayraktar TB2 (ударно-розвідувальний дрон з розмахом крил 6 м) та Bayraktar Akıncı (ударний дрон з розмахом крил 20 м).

Зазначимо, Фокус писав, що розмір інвестицій на завод "Байрактар" під Києвом — 100 млн дол. Тим часом на порталі "Мілітарний" у жовтні 2024 року написали, що виробництво буде готове у серпні 2025 року. Тим часом у серпня ГУР Міноборони показали кадри роботи дрона, до якого у майбутньому буде дотичним завод "Байрактар".

Нагадуємо, 28 серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловився щодо умов Путіна для завершення війни в Україні.