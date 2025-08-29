Завод Bayraktar в Киеве попал под ракетный удар: детали российской атаки (видео)

В ночь на 28 августа Вооруженные силы Российской Федерации могли повредить завод "Байрактар", только что построенный на окраине Киева. В сети появились кадры вероятного попадания двух средств поражения. Между тем украинская власть официально не подтвердила, что пострадало именно это предприятие.

Related video

На видео с места событий в кадр попал завод "Байрактар" — производственные помещения и часть стоянки. О том, что произошло попадание именно по этому объекту, местный депутат Игорь Зинкевич написал в Telegram-канале. Фокус собрал информацию о возможном ударе по предприятию, которое должно было выпускать дроны для ВСУ.

Завод "Байрактар" — детали удара 28 августа

Сообщение Зинкевича появилось около 12 часов 28 августа. Депутат написал, что под удар ракет РФ попал завод по производству беспилотников под Киевом. По его словам, пострадал завод по производству "Байрактаров": по предприятию, вероятно, попали два российских средства поражения. Также чиновник утверждал, что производственные помещения серьезно повреждены.

"Этой ночью по известному заводу Bayraktar в Киеве был нанесен удар. Зафиксировано два попадания — производственные мощности получили серьезные повреждения", — написал Зинкевич.

Кроме того, депутат уточнил, что завод Bayraktar в Киеве был почти готов к началу производства беспилотников, а работники завершали обучение. В то же время отмечалось, что ВС РФ били по предприятию в четвертый раз за последние шесть месяцев.

Завод "Байрактар" — сообщение Зинкевича об ударе 28 августа Фото: Скриншот

Что известно о заводе "Байрактар"

Завод "Байрактар" — это предприятие турецкой компании Baykar, которая в 2022 году объявила о желании построить новые производственные мощности в Украине. В феврале 2024 года на портале компании появилось сообщение, что процесс стартовал. Генеральный директор Халюк Байрактар заявил, что строительство продлится 12 месяцев и в итоге планируют трудоустроить около 500 украинцев. Через 12 месяцев начнется финальный этап, отметил СЕО компании: на завод "Байрактар" привезут оборудование и наладят производственные процессы. Ориентировочная мощность — 120 дронов в год.

"На вопрос, будут ли проблемы безопасности, связанные с продолжающимся конфликтом, создавать беспокойство для завода, он ответил, что планы "полностью реализуются" и что "ничто" не может их остановить", — уточнили на портале Baykar.

Реакция властей на налет РФ на завод "Байрактар"

В сети не отыскалось официальных подтверждений Украины о том, что россияне ударили по заводу Bayraktar. Есть только вечернее обращение президента Владимира Зеленского, в котором говорится об атаке на турецкое предприятие: название не указывается. Глава государства также отметил, что позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и рассказал об инциденте и о возможности завершения войны РФ.

"Были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам", — говорится в заявлении Зеленского.

Есть ли реакция Baykar на обстрел 28 августа

На портале и в соцсетях Baykar не нашлось комментариев относительно атаки РФ на завод "Байрактар". Между тем турецкое медиа уточнило, что строительством занималось ООО "Авиа Венчурс": общество основали в 2019 году для руководства активами в Украине. Согласно договору, заключенному в феврале 2022 года с правительством, планировали производить Bayraktar TB2 (ударно-разведывательный дрон с размахом крыльев 6 м) и Bayraktar Akıncı (ударный дрон с размахом крыльев 20 м).

Отметим, Фокус писал, что размер инвестиций в завод "Байрактар" под Киевом — 100 млн долл. Между тем на портале "Милитарный" в октябре 2024 года написали, что производство будет готово в августе 2025 года. Между тем в августе ГУР Минобороны показали кадры работы дрона, к которому в будущем будет причастен завод "Байрактар".

Напоминаем, 28 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался относительно условий Путина для завершения войны в Украине.