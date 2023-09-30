Будівництво почалося: Baykar інвестує 100 млн доларів у виробництво дронів в Україні

За словами гендиректора Халюка Байрактара, у планах залучити на роботу щонайменше 300 осіб. Виробництво дронів буде самодостатнім, екологічним і взаємовигідним для України і Туреччини.

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Турецька компанія Baykar, яка займається виробництвом бойових БПЛА Bayraktar TB2, інвестує в Україну 100 млн доларів. Гроші підуть на три проекти, серед яких — завод. Про це повідомив гендиректор компанії Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій у Києві, пише "Укрінформ"

Повідомляється, що завод побудують за 1,5 року.

"У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них — завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут... Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато", — сказав Байрактар.

За його словами, у планах залучити на роботу щонайменше 300 осіб. Виробництво дронів буде самодостатнім, екологічним і взаємовигідним для України та Туреччини. Так, українська сторона має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька — БПЛА.

"Перед нами стоять також деякі виклики. Це ланцюжок постачання, пошук і розвиток людського капіталу через вплив війни та нормативне середовище, особливо ті правила, які будуть підтримувати ці інвестиції", — сказав Байрактар.

Він також зазначив, що Україна має перевагу в протистоянні з російськими безпілотниками. У таких умовах дуже важливий зворотний зв'язок від військових. Ті БПЛА, які використовувалися в Україні, Baykar обладнала низкою унікальних систем.

"Ми тут щоб максимально підтримати вас. Ми поважаємо вашу боротьбу за свободу і незалежність, за збереження вашого суверенітету", — сказав Байрактар.

За його словами, всі пожертвування компанії Baykar, з України та Польщі були витрачені на купівлю радарних систем. Загальна сума таких донатів склала 106 млн доларів. Також турецька компанія Baykar реалізувала низку гуманітарних ініціатив для українських дітей.

Нагадаємо, що на тому ж Форумі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала перші угоди з виробниками зброї. Він сказав, що в країні створять спеціальний Оборонний фонд, який фінансуватиме виробництво зброї для боротьби з РФ. Гроші для фонду братимуть із російських активів, конфіскованих на заході.